Barbie, Mario o la Segunda Guerra Mundial: ¿cuál fue la película más vista del 2023?

Quizás para muchos no sean las mejores películas que llegaron a la pantalla grande este 2023, pero con un gran trabajo de marketing, nostalgia, canciones mucho más que pegajosas y un buen elenco se convirtieron en los films más vistos y aclamados por la taquilla en todo el mundo. Incluso, llegando a cifras tan increíbles que sorprendieron a propios y extraños, y reviviendo el cine después de una pandemia y múltiples paros por parte de los guionistas de Hollywood.

Barbie, mucho más que una muñeca vestida de rosa

El primer lugar lo ocupó Barbie, film protagonizado por la actriz australiana Margot Robbie. La directora de esta película Greta Gerwig marcó un récord al ser la cinta dirigida por una mujer con mayor taquilla. Sin embargo la película paso por muchas criticas al no ser del todo "feminista" y también por dejarle el mejor musical al Ken interpretado por Ryan Gosling. ¿Quién no salió tarareando I'm Just Ken del cine? Recaudación mundial: 1,441,819,187 de dólares.

Súper Mario Bros, el fontanero que sigue alegrando a grandes y chicos

El segundo puesto lo ocupó Súper Mario Bros: La película, producida por Nintendo y Universal. La misma está protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, y se estrenó en abril de este año. Para muchos considerada una gran sorpresa, ya que las adaptaciones de juegos en la gran pantalla no venían siendo las mejores. Su recaudación mundial fue de 1,361,365,341 de dólares, un empate técnico con Barbie, y más de uno se fue cantando: "Peaches, Peaches,Peaches..." de Jack Black.

Oppenheimer y la primera bomba atómica.

El tercer puesto fue Oppenheimer, sin duda una de las más esperadas del año y que trajo muchas opiniones encontradas. Sin embargo, para muchos no decepcionó. La última entrega de Christopher Nolan inspirada en J. Robert Oppenheimer, quien fue el padre de la bomba atómica y después hace un mea culpa. Su recaudación mundial fue de 952,008,390 de dólares, lejos de los primeros dos tanques, pero que le sirvió para llegar al podio.

Prácticamente fue un mano a mano entre las dos primeras películas, siendo dos producciones que ganaron por nostalgia. Desde el lado de Super Mario por ser ese juego que comenzó en Japón en 1981, cuando la compañía de videojuegos Nintendo decidió crear un juego llamado "Donkey Kong".

En aquel juego, el personaje principal era "Jumpman", un carpintero que debía rescatar a su novia, la cual había sido secuestrada por un gorila llamado Donkey Kong. El éxito del juego fue tan inmediato y grande que Nintendo decidió seguir desarrollando la historia de Jumpman, cambiando su nombre por el de Mario.

Por otro lado tenemos a la mística Barbie, que se llevó toda la taquilla por delante batiendo récords y demostrando que la nostalgia está más viva que nunca. Barbie fue creada el 9 de marzo de 1959, por Ruth Handler; ícono de la moda y la cultura popular durante más de 60 años.

¿Cuál fue tu películas favorita del 2023?