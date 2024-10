Chino de GH rompió con Marisol: una MILF y la ex de su amigo las posibles terceras en discordia

Se pudrió todo entre los ex hermanitos. Mientras la edición del año 2023 se encuentra en medio de rumores de violencia, y unfollow en Instagram, la temporada 2024 no quedó atrás. El pasado lunes por la noche, Martín Ku, más conocido como El Chino, y su pareja Marisol protagonizaron un tenso momentos que abrió la puerta a rumores y especulaciones.

"Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda", escribió la influencer en historias. Rápidamente, se descubrió que los tortolitos se dejaron de seguir en sus respectivas redes sociales; y los rumores de infidelidad no tardaron en copar las plataformas digitales.

Se terminó el amor entre El Chino y su pareja Marisol

El Chino y Marisol fueron una de las parejas más queridas en la pasada edición de Gran Hermano. La unión que ambos mostraron desde el primer día conmovió a todos: ternura, proyectos familiares, una casa, y un perro en común se derrumbó... ahora habría dos nombres vinculados como las terceras en discordia.

¿Con quién estuvo Martín?

En primer lugar, en X trascendió la versión de que el ex hermanito fue visto con la mamá de Tomás Holder. El encuentro habría tenido lugar en Rosario, precisamente en un "telo". Hasta el momento, esta teoría no fue desmentida por ninguno de los protagonistas.

Por otro lado, Matías Vázquez contó en Socios del Espectáculo: "Parece que hubo una vinculación entre Flor Regidor y el Chino de GH, le habría sido infiel a su pareja, Marisol". Según relató el periodista, la influencer habría enviado un mensaje a su compañero, cuando este se encontraba junto a su mujer, sin embargo aceptó la invitación.

La historia de Marisol, tras dejar de seguir al Chino

La responsabilidad recayó en Regidor: "Al Chino lo arruinó, él estaba con su novia Marisol feliz y cayó en la tentación ", opinó por su parte el panelista, y se cruzó con una Paula Varela irónica en defensa de la figura femenina: "Ah, la culpa la tiene ella... nadie lo obligó al Chino".

La palabra de los recién separados

Este martes, tras la polémica de redes, Marisol y el ex participante de Gran Hermano llegaron a su puesto de trabajo en el stream de Republica Z, donde no evitaron sacar a la luz la mala onda: "No pasó nada. Es todo mentira", comentó el conductor cuando uno de sus colegas consultó sobre los rumores que lo vinculan con la madre de Holder.

Luego, en medio de la transmisión se expuso un audio de una oyente pidieron que los protagonistas aclaren qué pasó en su relación, ya que ambos opinan de la vida de otras personas en su lugar de trabajo: "El tema es así, no hay nada para aclarar por qué no pasó nada. Ella está enojada pero no tiene por que estar enojada y listo", fue filoso con su respuesta El Chino.

Por su parte, Marisol no quiso opinar sobre su crisis amorosa y pidió permiso para retirarse de su silla: "No quiero hablar. No me gusta, me siento incomoda", dijo. Mientras su compañero trató calmar las aguas, Martín Ku no ayudo: " Mejor que se vaya y hablamos los dos ".

Al llegar a su casa, la joven habló en el stream de un conocido influencer, a través de un audio de WhatsApp: "Hoy tuve que ir a trabajar igual y fue una cagad*. Pero bueno no me puedo sacar un pasaje e irme a México", lanzó un palito contra Nico Grossman, compañero de Martín, quien al separarse de Flor Regidor se tomó un vuelo a Cancún.