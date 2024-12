"Violencia psicológica, laboral, económica y hostigamiento": Ángela Leiva denuncia a su ex por violencia de género

En un impactante descargo publicado en la medianoche del jueves, Ángela Leiva acusó públicamente a Mariano Zelaya, su ex pareja y antiguo productor artístico, de ejercer diversos tipos de violencia de género durante los últimos siete años. A través de un enérgico posteo en sus redes sociales, la cantante señaló haber sido víctima de violencia psicológica, laboral y económica, además de hostigamiento y persecución, por parte de Zelaya, con quien mantuvo una relación hasta 2017. "Desde hace más de 7 años, @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, laboral, económica, persecución, hostigamiento... Todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias perimetrales", decía parte del descargo de la artista.

La denuncia no quedó solo en palabras: Leiva compartió en sus historias de Instagram un carrusel de imágenes en las que detalla cómo Zelaya habría logrado que varios de sus contenidos fueran dados de baja en distintas plataformas digitales. "¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta que logré más sin él? ¿O simplemente es un violento? La ley va a prevalecer. Le guste o no", sentenció la intérprete. No es la primera vez que Leiva habla abiertamente sobre la relación tóxica que mantuvo con su ex representante.

Durante una entrevista en el ciclo Noche al Dente, en enero de este año, la cantante relató los abusos psicológicos sufridos durante esa etapa de su vida: "Era una relación tóxica desde todo punto de vista, no tenía salida. Me hacía creer que sin él no era nadie, que no servía. Llegué al punto de llorar en la cama, dándome vuelta para no verlo, porque me sentía tachada como mujer y como artista", había confesado casi al borde de las lágrimas.

En aquella oportunidad, Ángela sostuvo que fue muy "difícil" aquella relación. "Estaba totalmente en una relación tóxica desde todo punto de vista, no tenía salida. Y realmente salí de esa relación muy mal, muy triste, muy bajón porque sentía que no merecía lo que tenía, que no existía, que no era nadie porque realmente esa persona me lo hacía creer, ¿me entendés? Que sin él no era nada, que él hacía todo por mí porque yo no servía", había relatado.

Y remarcó: "Entonces fue muy difícil después ocupar el lugar que me merecía. Hacerme cargo de ese lugar. De hecho después de todo eso saco el disco La Reina, que fue un disco que a mí me sirvió de catarsis porque es como que desde algún punto la gente a mí me bautizó como La Reina. Los apodos son apodos. Cada uno tiene un lugar y está buenísimo que exista ese feedback con el público y es un apodo, pero realmente a mí me sirvió como catarsis hacerme un poquito cargo de ese lugar".

Consultada por el momento en el que se dio cuenta que aquella relacción la estaba destruyendo, sentenció: "Siempre lo cuento y es muy triste y es hasta te diría vergonzoso. Me di cuenta que cuando yo ya dormía con esa persona y me daba vuelta y me ponía a llorar porque no quería ni que me toque, ni que me hable. Sentía totalmente un desprecio desde la mujer porque yo realmente me estaba tachando como mujer también. No era solo como artista. Entonces eso fue lo que me hizo el click y llegué a pensar en un momento que, bueno, si me tenía que separar de él y volver a empezar y, no sé, vendería ropa y empezaría comiendo arroz para que me alcance la plata".

A pesar del dolor, Ángela logró superar esta etapa con terapia y apoyo profesional. Su disco La Reina marcó un renacer artístico y personal para la cantante, quien encontró en la música un refugio para sanar y empoderarse. Sin embargo, la lucha contra Zelaya parece no haber terminado, ya que, según sus palabras, el hostigamiento continúa hasta el día de hoy. "Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no", sentenció el contundente descargo que realizó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Mariano Zelaya no se pronunció públicamente sobre las graves acusaciones. En sus redes sociales, el productor se mantiene activo promocionando su faceta como representante de futbolistas, sin hacer mención al descargo de Leiva. El valiente testimonio de Ángela Leiva generó una ola de apoyo en redes sociales. Miles de seguidores y colegas del ámbito artístico se volcaron a sus publicaciones para expresarle su solidaridad. Su denuncia no solo expone las cicatrices de una relación abusiva, sino que también abre un debate necesario sobre las violencias que atraviesan muchas mujeres en el ámbito profesional y personal.