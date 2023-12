"Boca, yo te....": canciones de cancha y mucha locura, la divertida "guardería" de "La China" Suárez

Eugenia "La China" Suárez es una de las actrices y famosas más populares de la Argentina. Es por eso que cada contenido que elabora para las redes sociales es motivo de análisis y de estudio por muchos de sus seguidores y seguidoras. En las últimas horas, y tras el lanzamiento de su último tema Corazón de cartón, subió un un video acompañada de sus tres hijos, el cual está cargado de locuras y de interpretaciones varias.

Tanto Rufina, la niña que tuvo con Nicolás Cabré, como Magnolia y Amancio, los dos retoños que la unieron con Benjamín Vicuña, se encuentran en completa actividad durante el video. En el mismo, las frases sueltas, acompañadas por movimientos rápidos de los niños, aparecen por todos lados: "Se estrena la canción", "Mamá en culo", "guardería china, 10 pesos la hora", son algunas de estas.

La locura de la actriz mientras intenta prestarle atención a los tres también se hace evidente en el fragmento subido a redes. "Mamá, ¿me puedo poner este?", se le escucha preguntar a la mayor de los hermanos que tuvo con el actor chileno. "Ay, Magnolia", responde su madre, en una invocación pública a la paciencia.

A partir de ahí, el video se mete en un perfil más tribunero. Mientras que en un tramo cantan "Uruguay, Uruguay", luego Magnolia intenta mezclarlo con un "México, México". Una confusión de nacionalidades propia de una familia que pasa mucho tiempo de viaje, más allá de su estadía en la República Oriental.

Amancio, "La China" Suárez y Magnolia disfrutando de la pileta.

"Rufi, ¿cómo se porta Magnolia?", le pregunta en otro tramo la madre a su hija mayor, probablemente la más centrada de todos los protagonistas del reel. "Eeeeeeh, a veces se porta mal, pero se porta bien", contesta la primogénita de Cabré.

Este costado barrabrava del video sigue creciendo en ritmo, mientras que también expone nuevas confusiones respecto a cuál es el club de los amores de las hijas de Suárez. "Boca yo te...", llega a decir Magnolia, sin soltar el "amo" correspondiente a la letra.

"Nooo", la interrumpe su madre con una cara que advertía que estaba cometiendo un terrible error. "Yo te odio", le aclara la actriz para despejar cualquier tipo de dudas. Luego, juntas entonan una canción más amena para ella y su corazón gallina. "River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar conmigo", agitan.

Nicolás Cabré y Eugenia "La China" Suárez junto a su hija Rufina.

Segundos después, se escucha un "Y San Lore.. Y San Lore...", al cual lo interrumpen con un "No, no, no, no". Y como para dejar en claro que la confusión había terminado, de fondo se vuelve a escuchar un "Boca yo te odio". Un cierre al cambio de camisetas que se había presentado segundos atrás.

"¿Cuál es tu canción favorita de mamá?", le pregunta en otro tramo Suárez a Rufina. "Ay, ay, ay", contesta la mayor de sus hijas. "¿En serio? Awww", expresa la mamá, emocionada por la elección de su primogénita.

Detrás seguían las locuras, con Magnolia en pleno baile frente al espejo y moviéndose con locura, mientras entonaba un tema musical. "Esa canción no es mía, Magno", la interrumpe su mamá, sin miedo a que la juzguen por eso. Más allá de toda la locura familiar, tierna por supuesto, que se vio en el video, nadie puede discutir que la familia de "La China" vive un momento de plena felicidad.