Furia habló de la cifra millonaria que cobraría por presencia: "Soy una persona que está limpia"

Hace poco más de un mes, Juliana "Furia" Scaglione fue eliminada de la casa de Gran Hermano, dejándole así el puesto de ganador a Bautista Mascia. Y aunque aquellos fueron los resultados, la joven no lo acepta y sigue afirmando que ella fue la "verdadera" ganadora de la edición. Pero si algo es cierto, es que la doble de riesgo hizo ganar millones de pesos -y hasta dólares- a Telefe debido a la gran popularidad que la concursante consiguió dentro del reality.

Sin ir más lejos, en cada votación telefónica los fanáticos de la "pelada" realizaban exitosas campañas para que su ídola no fuese eliminada y ella insiste en afirmar que la producción no le devolvió ese gesto con la misma moneda, ya que no solo la sacó de la casa, sino que además, una vez fuera, le rescindió su contrato.

El presente de Juliana "Furia" Scaglione

Cuando el reality show apaga sus luces, los participantes hacen hasta lo imposible para permanecer en los medios. En esta oportunidad, se conoció la supuesta millonaria cifra que cobra Juliana para realizar presencias. Todo comenzó con una publicación en Instagram, donde comentaba su disponibilidad para presencias. Fue allí cuando la madre de una fanática le escribió para que asista a los 15 de la adolescente, pero no sabía lo que esto costaría.

El mensaje se hizo viral en cuestión de segundos, ya que su presencia valdría 5 millones de pesos. ¿Una mala jugada? Al compartirse su respuesta, Furia rápidamente salió a aclarar la situación y negó haber sido ella quien responda aquel texto: "Hay gente a la que le molesta mi brillo. Estas cosas no me afectan en absoluto. Todo lo que es mentira no tengo que salir ni siquiera a desmentirlo. Soy una persona que está limpia. Y muy clara con todo lo hago", explicó al medio Teleshow.

Juliana "Furia" Scaglione niega que este mensaje sea verdad

Al romper su contrato con el canal de las tres pelotas, la ex hermanita fue limpiada de algunos streaming. Pese a esto, otros vieron la oportunidad de invitarla en reiteradas ocasiones, como el caso de Alex Caniggia, quien semanas atrás estrenó su proyecto por lo alto y con quien además ahora comparte representante: "Hace solo veinte horas que soy su representante. Así que lo estamos armando. Y no habrá tarifa fija: todo depende del evento, fecha y lugar. Se dicen un montón de cosas, pero todo falso. Eso que salió de 5 millones para un cumple está editado, es falso. Ojalá cobremos eso", salió a aclarar Fabián Esperón. Por último, Juliana entiende que es una figura pública y muchas cosas se van a decir sobre su persona. Por esta razón, pidió a sus fanáticos que no crean todo lo que ven de ella y tampoco contesten a los haters.