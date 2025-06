"Calzoncillo al derecho, al revés... y sin nada": la mugrienta confesión de Rolando Barbano en vivo

Lo que empezó como una charla distendida sobre ropa interior en el programa Antes que nadie (Luzu TV), terminó en una insólita -y un tanto escatológica, por no decir mugrienta o espantosa- revelación que dejó a todos con la mandíbula desencajada y tapándose la nariz por las dudas. El protagonista: Rolando Barbano, el ya no serio y tampoco correcto periodista de policiales, que sorprendió a sus compañeros con una confesión íntima que no tardó en volverse viral.

Entre risas, anécdotas y opiniones cruzadas, el panel integrado por Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y El Trinche debatía sobre los hábitos de higiene y uso de la ropa interior. En ese contexto, Barbano decidió levantar la vara -o más bien, bajarla- con una confesión que hizo estallar de risa (y de incredulidad) al estudio. "Claro, se da vuelta. Un día al derecho y un día al revés", tiró con total liviandad, como quien explica una técnica milenaria de supervivencia.

La frase generó un efecto inmediato: carcajadas, chistes y algún que otro gesto de asco entre sus colegas. Mica Vázquez, entre divertida, desconcertada y algo curiosa, quiso saber más: "¿Te pasó de tener que recurrir a alguno que estaba para lavar porque no tenías más?". Fue entonces cuando Barbano redobló la apuesta: "Claro... viste cuando te sentís que estás revisando el tacho de basura en donde tenés la ropa sucia y decís 'uy, me olvidé de lavar', y ya lo diste vuelta varias veces el que venís usando...".

La frase "ya lo diste vuelta varias veces" generó escalofríos, especialmente en Cris Vanadia, que lanzó: "¿¡Varias veces!? Hay un límite, Rolando". Con tono entre pícaro y despreocupado, el periodista reveló su plan B para casos extremos: "El tema es cuando caés en el que usaste para jugar al fútbol, que ya viene macerado...". Y como si el relato necesitara un broche final, Barbano confesó su estrategia cuando directamente no hay calzoncillo limpio a la vista: "Jean directo".

Rolando Barbano y Marina Calabró

Según explicó, "cuando me siento sexy y atrevido, no uso". "Si tenés una cita, por ahí querés sentirte un poco más juguetón...", agregó. La revelación provocó una mezcla explosiva de reacciones en redes sociales: desde memes y emojis de vómito hasta declaraciones de amor incondicional ("Me caso igual con vos, Rolando") y, claro, debates encendidos sobre los límites de la higiene personal. Lejos de incomodarse, el novio de Marina Calabró se mostró relajado con su sincericidio textil.