"Me tengo que hacer una ecografía": picante cruce entre Toti Pasman y Cinthia Fernández que alimentó los rumores de embarazo

En el mundo del espectáculo argentino, todo puede pasar. Y si se mezcla streaming, panelismo filoso y rumores de embarazo, el cóctel es explosivo. Así quedó demostrado durante una nueva emisión de "La motosierra de Toti", el programa que Toti Pasman conduce por el canal digital Carnaval, donde Cinthia Fernández protagonizó un incómodo -aunque entretenido- momento que avivó una vez más las versiones de que estaría esperando un hijo junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo.

Todo comenzó cuando Pasman leyó, con tono burlón y dramatismo exagerado, el título que había publicado este sitio sobre los rumores de que Cinthia estaría esperando su cuarto hijo: "Cintia Fernández, coma, signo de interrogación, embarazada, la explosiva advertencia de Ángel de Brito a la ex Angelita, guerra de stream por la premisa y el embarazo de la bailarina y Roberto Castillo. Calculo que por eso Ángel estaba diciendo esto, ¿no?", fue la consulta de Toti a la bailarina.

Entre risas nerviosas y gestos incómodos, Cinthia intentó parar la embestida: "El tema es que Ángel me escribe a la una de la mañana y si Ángel te escribe a la una, es porque explotó una bomba. Le digo: '¿Qué hacés, amigo?'. Yo le contesté tipo seis, cuando me levanto para llevar a los chicos al colegio, y él ya estaba durmiendo. Entonces como que sufrí un par de horas. Dije: '¿Qué hice? ¿Qué hice ahora?'".

Pero la tensión escaló cuando se metió en escena la salud. "Creyeron que yo me había hecho análisis de sangre. O sea, se lo aseguraron", confesó la panelista. Toti no dejó pasar la oportunidad de meter el dedo en la llaga: "Claro, vos vas a tu obstetra, te ve un enfermero, llama y te pasa la posta". Y ahí Cinthia redobló la ironía: "Re lindos los médicos. Re macanudos. Justo lo cambié. Re buena la cartilla laboral social".

Aunque aclaró que no se había hecho análisis de sangre, reconoció que antes de viajar a Miami consultó a una ginecóloga: "Tuve un tema y, bueno, consulté. Nada más". La pregunta inevitable no tardó en llegar. Pasman fue al hueso: "¿Pensaste que estabas embarazada?", "Tenemos que hacer análisis... porque tuvimos una situación que nos dio a pensar en eso", respondió ella con un gesto que fue mezcla de sinceridad y suspenso.

Cinthia Fernández

Pero el momento más revelador llegó con una simple pregunta: "¿Tenés que hacer el evatest?". Pausa dramática de por medio, la panelista expresó: "Me tengo que hacer una ecografía". Con esa frase, Fernández no confirmó ni desmintió, pero sí encendió aún más la mecha de un rumor que viene tomando fuerza desde que Ángel de Brito -su amigo y ex compañero en LAM- dejó caer la bomba en su ciclo Bondi. Allí incluso mantuvo un cruce telefónico en vivo con Roberto Castillo, quien admitió que Cinthia "sacó turno con la ginecóloga" por una "cuestión que tiene que ver con el DIU", y que "siempre un hijo es bienvenido".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Más aún: adelantó que planean casarse en diciembre. De hecho, tanto Cinthia como Castillo, presente en el programa de Carnaval e intentando por todos los medios escaparle a la situación, reconocieron que les gustaría un "hijo varón". Incluso, De Brito, siempre hábil para olfatear primicias, fue contundente: "Están re embarazados. ¡Falló el DIU!". Y no se privó de lanzar un pase de factura con tono de broma-amenaza: "Si Cinthia está embarazada y le da la primicia a su stream... ¡se acaba la amistad!". Por ahora, la protagonista de esta historia navega entre risas, especulaciones y silencios calculados.