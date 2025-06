Mariana Brey se pudrió y le cantó las cuarenta a Duggan: cholulo, mediocre y frustrado

Hace unos días, la relación entre Mariana Brey y Pablo Duggan llegó a un punto de máxima tensión debido a sus marcadas diferencias políticas. En ese contexto, el periodista arremetió contra su colega sin filtros.

Al intentar defender su postura, Duggan puso en duda la profesionalidad de la mediática: "Se nota que no tiene formación, ni información, ni capacidad de análisis. Lo que sí se nota es mucho fanatismo. Ella es muy fanática y provocadora, y a veces con eso alcanza para moverse en los medios".

Mariana Brey y Pablo Duggan mas enfrentados que nunca

Si bien la libertad de expresión es un derecho garantizado, muchas veces opinar trae consecuencias. En esa línea, Mariana Brey salió al cruce y respondió con dureza en el programa Puro Show: "No lo vi, seguro lo dijo en algún programa de chimentos, porque se choluleó con los espectáculos desde que lo invitan".

Lo de Duggan es la típica cobardía de los violentos"

Luego, la periodista fue aún más tajante: "Lo de Duggan es la típica cobardía de los violentos, de esos que te ven todos los días y eligen esconderse detrás de un micrófono. Capaz no tiene los argumentos suficientes para debatir conmigo cara a cara, entonces prefiere hacerlo por la espalda. Eso es bien de cobarde violento".

Mientras Duggan la trató de "inculta", Brey redobló la apuesta: "Le voy a decir al aire que me vinieron a contar lo que dijeron. Se nota que no tiene argumentos para debatir mis ideas. Esas cosas que dice son propias de un abogado frustrado".

Finalmente, la panelista se mostró firme ante las críticas por declararse libertaria: "Decir que no sé, que soy 'estúpida', ya no saben qué más inventar para afectarme. Pero tengo una mala noticia: no me entra lo que dicen".

De esta forma, Mariana Brey no dio tregua en su cruce con Pablo Duggan y aprovechó para lanzar una advertencia a otros detractores del medio.