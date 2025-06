Marcela Pagano vs Lilia Lemoine: la acusó de usar Photoshop y de estar del lado del "consumo de merluza"

Las diputadas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un nuevo escándalo en las redes sociales, a partir de su enfrentamiento y diferentes idas y vueltas virtuales que llevaron a la periodista a acusar a su colega con fiereza y en relación a presuntos consumos problemáticos que la cosplayer tendría como hábito.

"Del lado del Photoshop y del consumo de merluza estás vos, Limoncito. Te ganaste un pin, ¡bravo!", escribió la libertaria disidente como respuesta a una meme que había subido su par, al cual acompañó con una frase con ella puesta "del lado del bien" y su rival "del lado de los desubicados que venden verdura dentro de la" Honorable Cámara de Diputados.

El intercambio generó que un conjunto de trolls libertarios le saltara al cuello a Pagano, quien continuó su pelea con el influencer integrante del stream de Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, el abogado "autopercibido periodista" Ale Sarubbi Benítez. "Largá la falopa, lechón iraní", le contestó este a la respuesta de la periodista a la publicación de Lemoine.

"Enanito, anda a criar a tu hijo que después lloras agarradito de la pollera de los loquitos con fueros. Y abraza la matrícula que te queda poco, chorro", acusó Pagano a Benítez. "Enano de jardín, abrazado a la pollera de los impresentables que te pagan. Como abogado sos un cero a la izquierda, un cobarde que lleva diputados (dementes) a que lo defiendan a un juzgado. Mucho blabla por redes pero como llorás cuando tenés que defenderte en persona", agregó.

"Si le pediste a una fiscal que me haga borrar tweets y te falló el operativo, lechón iraní", disparó el abogado. "¡Me muero! no sabes ni leer una demanda. Machito de X lloraste porque tenes miedo que se filtre la información de tu hijo, cacatúa pero escrachas a la familia de todo el que te enfrenta. Te queda poco de matrícula abogado fracasado, tenes menos clientes que heladero en Alaska", contraatacó enseguida Pagano.

"No metiste una demanda, lechón iraní. No sabés ni qué metiste. Metete con mi hijo y te voy a dejar llorando hasta que termines el mandato, lechón iraní", amenazó Benítez. "¿Esto es lo mejor que tenes? Dale, si contamos de tu hijo en vez de hablar de los hijos de los demás como haces siempre. ¿Te da miedo?", preguntó la periodista

"¿De qué hijo hablé, mogóIica iraní?", siguió el abogado, quien ya recibió pedidos de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) para que evite usar ese término para agredir. Al último tuit, Pagano lo recompartió y escribió arriba: "Otro ser despreciable que no es liberal, es un cobarde agresivo que no gana un juicio ni pagando a un juez. Agradezco no ser parte de esta secta. Gente como esta tiene matrícula de abogado pero cuando tiene que declarar ante una fiscal pide apoyo a políticos llorando". "Me encanta que reconozcas que sos tan abogaducho de cuarta que fuiste con impresentables que se prestan a defenderte porque estabas en un ataque de pánico. Y lo bien que haces porque de leyes no entendes nada, gordito wikipedia", fue lo último que le contestó.

En esa conversación se metió Lemoine con la cuenta de X @Mialygolosa, una paralela que posee y es vox pópuli en las redes sociales. "¿No tenés que sobar alguna quena rusa por ahí?", le preguntó en una acusación agazapada relacionada al mundo del espionaje. "No, para eso estás vos", rechazó Pagano. "No estás bien, Marce. De mujer a mujer creo que deberías hablar con un psicólogo", le planteó la cosplayer. "Sisi, Lemoine", contestó la periodista con desdén. "Desbloqueame en @Mialygosa que me haces perder tiempo", cerró la diputada libertaria, en una clara confesión acerca de la naturaleza de la pertenencia de la cuenta.