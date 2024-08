Camila Mayan apunta contra Ailén Cova y Alexis Mac Allister: "¿Hace falta que diga lo que me robaron?"

El escándalo de los 100 mil pesos en los Martín Fierro Digital sirvió a Camila Mayan para desahogarse acerca de los múltiples "robos" que sufrió en el último tiempo. El pasado martes, la modelo rompió el silencio y habló sobre la polémica del momento y las pertenencias que se quedó Ailén Cova, la nueva pareja de Alexis Mac Allister.

Todo comenzó cuando la mediática llegó al evento y se enteró que estaba nominada a una nueva terna: "El más votado en redes". Para ganar, los nominados debían sumar miles de "me gusta" en la publicación de Instagram donde aparecía su imagen. Durante la noche, la ilusión de la influencer creció con fuerzas al ver que era la más votada, sin embargo su optimismo se vio aplastado en los últimos minutos cuando su colega Carito Müller sorteó dinero para ayudar a su amigo Fermín Bo, más conocido como Ferbo, también nominado.

Cami Mayan más irónica que nunca

El martes, en el programa de "Patria y Familia" por LUZU TV, Mayan rompió el silencio y se mostró molesta e irónica sobre el galardón que se llevó su competidor: "A mí al menos no me vale si no es genuino", dijo. Pero no todo quedó allí, en las redes sociales del programa, la joven fue por más y habló de todo lo que le robaron.

La conductora se encuentra en medio de un asunto legal y económico con su ex Mac Allister, y aunque la situación es seria quiso poner una pizca de humor: "¿Hace falta que diga lo que me robaron a mí?", comenzó preguntando en un video en blanco y negro: " Me robaron un sueño, una ilusión, una cartera, accesorios . No me van a sacar 100 lucas, porque no las tengo, así que eso no me lo pueden robar, y el resto de las cosas que me robaron no puedo hablar acá porque de eso se encarga mi abogado", continuó.

En el clip, Mayan no solo hizo referencia a la plata que ofreció Carito Muller para ayudar a su amigo, sino que se refirió a las prendas y accesorios que Cova se quedó y le pertenecían.

Además, bromeó con no tener dinero, ya que se encuentra en juicio con el futbolista a quien pide una recompensación económica por el tiempo que vivió en el exterior y dejó de lado su profesión para acompañarlo en su carrera futbolística.

Descargo de Carito Muller

La versión de Carito Müller

Al ver la repercusión de su sorteo, la influencer salió a dar explicaciones, tanto en su cuenta de Instagram como en Tiktok. Luego de confesar que siempre hace lo imposible por cumplir los sueños de sus amigos, la joven aclaró que no tiene nada en contra de Cami Mayan: "No fue para que no gané Cami o quien estaba nominado, si estaban nominados es porque todos se lo merecían. Simplemente Ferbo es uno de mis amigos más allegados y quise ayudarlo", fueron sus palabras.

Además, Carito Müller aclaró que pidió disculpas a su colega y aseguró que no fue de "mala leche", ya que no solo la apoya en su carrera sino que además consume su contenido.