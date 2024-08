Juliana "Furia" Scaglione aterró a todo Uruguay con un escándalo que incluyó gritos y amenazas

Desde que salió de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione esta subida a un poni. Y es que no sólo se enfrentó a algunas figuras públicas, sino que además hace frente a sus fanáticos cuando le piden una foto o hacen algún pedido especial. En las últimas horas, la joven viajó a Uruguay para ser parte de una cena a beneficio con otros famosos y generó un ambiente tenso con gritos y denuncias.

Según la doble de riesgo, muchas páginas "facturan con su nombre" y le tienen "envidia", desde aquella premisa jura iniciar acciones legales a todos aquellos que no piensan como ella. En el país vecino no fue la excepción, y al no poder dar órdenes comenzó a gritar a los organizadores del evento a beneficio de la Fundación ProCasmu para que cumplan sus caprichos, por supuesto metió a sus supuestos abogados de por medio.

Para desmentir rumores de su escándalo, Furia comparte imágenes dentro del evento

Las primeras imágenes del escándalo se hicieron públicas en la cuenta de Twitter de LAM: "Furia, visiblemente alterada, discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de la cámaras no vuelve al evento. Se fue a encerrar a su cuarto", relató Pepe Ochoa, encargado de manejar la red social del programa.

En otro de los videos se pudo ver a Juliana "Furia" Scaglione desfilando en la alfombra roja, donde en lugar de lucir su look y enviar saludo a sus fanáticos, con quien se había reunido a la tarde en la Plaza Independencia, agredió y burló a los periodistas que se encontraban cubriendo el evento. La mediática se negó a dar notas y cuando estos no apagaron las cámaras enfureció.

Aunque en X circuló la versión de que la ex hermanita había abandonado la cena, fueron sus fanáticos quienes se encargaron de desmentir esta versión: "Cena de famosos con Furia", escribieron en múltiples tweets.