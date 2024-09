Cansancio, pocos ingresos y mensajes comprometedores con una periodista: "Pampita está separada de Moritán"

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán estarían separados. Al menos, así lo confirmó Yanina Latorre y Ángel de Brito luego de los rumores de crisis que enfrentaba la pareja desde hace un tiempo. "¿Tienen alguna información, ahora, que todavía no pueden contar?", le había preguntado Nicolás Occhiato al conductor de LAM durante su última visita en Nadie dice Nada, su ciclo por stream. "Yanina tiene una muy fuerte de una separación. De una separación muy fuerte. De una separación que va a ser de las más comentadas del planeta. Cuando se dé, pero esta pareja viene muy mal", fue la inmediata respuesta del periodista de espectáculos.

Luego, jugando al misterio, De Brito agregó: "Están juntos hace mucho tiempo. Es una pareja muy fuerte. No sé si emblemática, pero muy fuerte de esas que todo el mundo después habla. Vienen hace mucho tiempo a los tiros en privado. En público, demencia total". Lo cierto es que a la noche durante el programa del que participa en América TV, Yanina le dio rienda suelta a su lengua y reveló que la pareja en cuestión era la de Ardohain y García Moritán. Resulta que luego de que Ángel revelara que el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires "suspendió toda su agenda ministerial en la última semana", la panelista confirmó que la modelo "se hartó".

De acuerdo con la información que brindó la mujer de Diego Latorre, Pampita "se está por ir de viaje" (en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México) y que se habría cansado de que funcionario no genere ingresos. "Alguien del entorno cercano de Pampita me confirma que está separada, ya se está por ir de viaje, ahora en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. Me dicen que no hay una tercera persona. Esta persona me dice que él está muy en su rol político y que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo", detalló la panelista de LAM, mientras sostenía su teléfono.

Al mismo tiempo, la fuente de Yanina, aparentemente cercana al entorno de la modelo, sostuvo que Pampita le reconoce a sus íntimos "que se casó muy rápido". "Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y textual después se fue dando cuenta que es un nabo", sumó. Según describieron en el ciclo de América, desde hace algunas semanas que la ex jurada del Bailando por un sueño se encuentra viviendo en su casa en Nordelta con su hija Ana. "Me contaron recién, vecinos del golf, donde tienen la casa en Nordelta, que está ella sola con la nenita", describió Fernanda Iglesias, para sumar información sobre la crisis que enfrenta la pareja.

Al mismo tiempo, la propia Iglesias detalló que Pampita estaría negociando trabajar en una película con Benjamín Vicuña. "Hay una película que trata sobre un robo en el Congreso, una historia real que nunca se supo, siempre se tapó, en el año 2000 durante el gobierno de (Fernando) de la Rúa, eran tres ladrones hombres pero la película que se va a dirigir Sebastián Tabany para agregar una mujer y el papel de la mujer se la ofrecieron a Pampita. Vicuña es el protagonista y a ella le preguntaron ´¿Querés trabajar con Vicuña?´ Ella dijo que no tenía problema, Vicuña también dijo que no tenía problema y el director también habló con Moritán", contó.

Pampita se hartó de Moritán

A pesar de que la fuente a Yanina le advirtió que no habían terceros en discordia involucrados, la panelista reveló que Pampita le encontró comprometedores mensajes a su marido con una periodista política que hoy estaría trabajando en la legislatura, razón por la cual todas las miradas se posaron en Marcela Pagano. "Algunos señalan que, esto no me consta para nada, uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la legislatura", reveló De Brito, a lo que Yanina sumó: "Le encontró mensajes el año pasado, en pleno bailando, con una periodista. No sé si consumaron. Es periodista política, no voy a decir más que eso".