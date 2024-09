Forzoso intento de Marina Calabró y Rolando Barbano por demostrar que su relación está encaminada

Entre idas y vueltas, y tensiones en eventos, la pareja de Mariana Calabró y Rolando Barbano logró limar asperezas. El periodista fue fuertemente criticado por su falta de interés en su mujer, y al parecer las críticas llegaron a sus oídos, por lo cual decidió hacer algo al respecto. En las últimas horas, fue él quien sorprendió con un tierno mensaje en redes sociales.

Todo comenzó con la publicación de la mediática, quien compartió en su cuenta de Instagram su look para uno de sus programas. Barbano no quiso perder la oportunidad de reinventarse como galán y comentó: "Qué bomba sos, mi amor". A lo que la comunicadora no tardó en contestar: "Te amo, Rolando". Una declaratoria correspondida por su hombre: "Te amo, Marina", volvió a responder.

El ida y vuelta de Calabró y Barbano en redes sociales

Luego del intercambio digital de mensajes, durante la transmisión radial del Observador 107.9, Calabró habló largo y tendido de su relación: " Hoy estoy pensando que me voy a comer con Rolando. Eso me da vida, saber que lo veo cuando termino mi programa ", afirmó.

Los románticos dichos de la conductora fueron de inmediato celebrados por sus compañeros.

Marina Calabró presume su romance con Barbano

Con un afán de desmentir las acusaciones que aseguran que Barbano ya no siente cosas por ella, Marina redobló la apuesta y mostró en vivo un audio de su pareja en el que quedó en evidencia su buena relación y complicidad.