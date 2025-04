Casero volvió con todo: le pegó a Lali, a la Asociación de Actores y se comparó con un leproso político

Después de una operación de cadera que lo tuvo al borde del infarto -literal y figuradamente-, Alfredo Casero reapareció en los medios. Y fiel a su estilo, no volvió con flores ni frases zen: volvió con munición gruesa. En una nota con Puro Show (El Trece), el actor y humorista no solo habló de su salud, sino que aprovechó para pasarle factura a medio ambiente artístico, a Lali Espósito , a la Asociación Argentina de Actores y , de paso, al universo de "los que piensan como se les canta el culo".

El plato fuerte llegó cuando lo invitaron a opinar sobre el cruce político entre Lali y el presidente Javier Milei. Casero, que nunca esquiva el barro, disparó: "A Lali la quiero mucho, me da pena el encarnizamiento... Va a terminar siendo Mayra Mendoza al pedo ". Así, con nombre, apellido y sin anestesia, comparó a la estrella pop con la intendenta de Quilmes. ¿Por qué? No se sabe bien, pero Casero está en una de esas etapas en las que dice lo que quiere, como quiere y sin pedir permiso. "Es representante de la belleza también y es como la negación de todo lo que pasó porque sí ", agregó.

Luego de esa frase que tranquilamente podría haber sido sacada de un sketch de Cha Cha Cha, hubo lugar para cierta melancolía. Casero confesó sentirse aislado por sus ideas políticas: "Estoy hinchado las pelotas de haberme quedado tan solo de tanta gente que piensa como se le canta el culo. Es muy agresiva la cosa". El actor denunció otra vez haber sido "cancelado" por buena parte del ambiente, incluyendo a la Asociación Argentina de Actores , que -según recordó con bronca- sacó un comunicado en su contra tildándolo de negacionista: "Voy a cualquier lado y eso salta como si fuera parte de mi currículum".

Y como si no alcanzara con el fuego cruzado, remató con una imagen potente: "Ya no saludo a nadie. Saludo a algunas personas que me dan cierto placer y muchas otras toman como una distancia política, como si tuviera lepra o algo así ". En el terreno físico, Casero aún se está recuperando de una importante cirugía de cadera. "Tuve suerte de tener muy buenos médicos. Por poco me moría y es gracioso ", comentó con ese humor ácido que lo caracteriza. Aun así, no piensa aflojar con su vuelta a los escenarios. " No puedo dejar de hacer el show ", dijo sobre su regreso a Cha Cha Cha en el Teatro Metropolitan. Y, fiel a su estilo, le dedicó un mensaje a sus detractores: "Esto es una cirugía programada, hay que trabajar mucho después en la recuperación. Para todos los que me mataron: les agradezco mucho y les mando un beso ".