Yuyito González estalló cuando le preguntaron sobre Fátima Florez y dijo que "están atacando" su relación con Milei

Amalia "Yuyito" González regresó con todo a la televisión argentina, y con su programa Empezar el Día dejó en claro que no solo es la primera dama, sino también la reina del drama matutino. La conductora, que ahora ostenta un ego altísimo, digno de un desfile en Cannes, fue interceptada por cronistas a la salida del canal, quienes tuvieron la osadía de preguntarle sobre temas que, según ella, son "pavadas inexistentes".

Después de varios meses de ausencia, la novia de Javier Milei se mostró exultante: "Me encantó, la verdad que primer programa después de tres meses de no estar al aire, siempre el primer programa se nota ", dijo y siguió: "Pero estuvo divino, me encantó, me encanta. Hermoso el equipo, divinos los chicos, Lucas Bertero, Facundo Ventura y Rosina Beltrán", comentó muy divertida como una estrella de la televisión desde un auto que la trasladaba.

Nik realizó un dibujito para acompañar a la novia presidencial

Sin embargo, la alegría duró poco. Uno de los cronistas tuvo la valentía de mencionar el verano movido que tuvo la conductora y preguntarle si le molestaban las especulaciones sobre su vida personal con el primer mandatario argentino.

La respuesta no se hizo esperar: "No, a ver, siempre el hostigamiento y las mentiras molestan, llega un momento que, a ver, una, dos, tres, cuatro, cuando ya es un hostigamiento que lo venís trayendo de un año a esta parte, que lo único que te preguntan es sobre cosas mentirosas, llega un momento, que tampoco es que yo me lo voy a tomar, a ver, no me voy a culpar yo", dijo abiertamente ofuscada con voz aguda.

Yuyito arrancó con su nueva temporada en la televisión argentina

Se ve que este año, nadie podrá preguntarle a González sobre su vida personal aunque ella vive justamente de ser una persona expuesta públicamente: "Si ahora se meten con mi pareja, con mis clientes, con mis marcas, con mi negocio, con mis hijos, con lo que sea, ya no me queda otra", dijo la ex vedette y, en la misma línea, siguió: "El tema son las mentiras, las agresiones respecto de la pareja, eso es una cosa que ya tienen que terminar con ese asunto de estar todo el tiempo poniendo en duda o desprestigiando el valor de la relación".

Pero... ¡puede haber más! El momento más explosivo llegó cuando se mencionó a Fátima Florez, la ex de Milei. La sola mención del nombre pareció desatar una tormenta interna en Yuyito: "No sé nada, no me interesan los temas de nada ni de nadie. No me interesa que ustedes me saquen temas que no son de mi vida. O sea, no existe, no existe nada, nada, chicos", sentenció con una mezcla de enojo y desdén y recalcó: "Eso es atacar mi relación. Ese tipo de preguntas yo las considero como atacar mi relación ".

Fátima Florez y Javier Milei

En medio de su verborragia verbal, González explicó que considera que "insistir con pavadas inexistentes de no sé qué épocas de la vida de quien me parece hasta una falta de respeto". Además, fustigó con que las preguntas "son cansadores, ya hartan con esto".

Sobre su relación con Milei, la conductora quiso dejar las cosas claras: "Excelente, hermoso todo, enamoradísimos por cumplir un año dentro de poco y bueno, nada, sin necesidad de andar demostrando nada extra ni andar sobreactuando nada para hacer público y que convencer a nadie de nada".

Yuyito González y Javier Milei

Al parecer, el amor presidencial se vive "puertas para adentro" y bajo estrictas medidas de seguridad emocional. El 2025 no será fácil para Amalia "Yuyito" González que ya se mostró visiblemente enojada con una mínima mención a Fátima Florez. Sin embargo, lo más difícil será sostener el nivel de complicidad con Javier Milei que tiene cosas más urgentes de resolver: su causa abierta por la criptoestafa $Libra además de un plan económico que parece desmoronarse cada día que pasa.