Cata Gorostidi expone la verdad detrás de Laura Ubfal: "Me parece bajísimo"

Desde su paso por Gran Hermano, Cata Gorostidi demostró ser confirmativa y no guardarse absolutamente nada. Es así que se enfrentó públicamente a Laura Ubfal, con quien no logró hacer las pases aunque el reality show haya finalizado. En las últimas horas, la joven pasó por el stream Bondi Live y sacó a la luz los desafortunados comentarios de la panelista cuando trabajaban juntas.

La santafesina siempre soñó con estar vinculada a Ángel De Brito, recientemente cumplió su anhelo al sentarse en el programa dirigido por el mediático. Allí habló de sus proyectos laborales y personales, además fue filosa a la hora de hablar de sus enemigas públicas.

Cata estuvo en Bondi Live

Según Gorostidi, Ubfal le habría dicho: "Vos nena, cuando salga Furia, vas a ver que no vas a tener trabajo. Va a tener mucho más trabajo ella", comenzó revelando la picante frase de la comunicadora: " La verdad me pareció muy de mala leche de tu parte, me parece bajísimo que al aire y a mi que soy tu compañera de trabajo, me digas eso", recordó que fue su respuesta en aquel momento. Al apagarse las cámaras, la pediatra encaró a su colega pero esta se lavó las manos explicando que era "todo show".

Cata Gorostidi y Laura Ubfal más enemistadas que nunca

La enemistad entre la panelista y la participante de Gran Hermano, surgió ante fanatismo ciego que Laura tenía hacia Juliana Scaglione, más conocida como "Furia". Catalina habló de la desaforada defensa de la periodista hacia una siempre concursante: "Defendía a Juliana que era terrible en la casa y a mi me mataba por esconder tres turrones", comenzó.

Según el testimonio de la influencer, Laura Ubfal no sólo defenestraba a los hermanitos ante las cámaras de Telefe, sino que además cuando los micrófonos se apagaban ella continuaba opinando mal de estos: "Yo la he escuchado decir cosas de Virginia, tipo 'esta trabaja del estado' , le decía a la Guercio", expuso las charlas de ambas mediáticas sobre Virginia Demo.

Ante las declaraciones de Cata Gorostidi, Ubfal decidió llamarse al silencio, y en sus respectivas redes sociales compartió las últimas novedades públicas, como la foto filtrada de Jorge Lanata internado, las últimas declaraciones de Pampita tras ser vista acompañada de un polista, y el nuevo look de Darío Barassi por su último proyecto laboral, entre otras noticias.