Flavio Mendoza aconsejó pero quedó en ridículo: gritos, ironía y furia en el Cantando 2024

El pasado martes fue una noche de tensión en el estudio del Cantando 2024, con el enfrentamiento de Flavio Mendoza y Martín Salwe: un desacuerdo de pensamientos terminaron en insultos y ninguneo.

Todo comenzó con la noticia de Nicolás Zuviría, quien forma dupla con Lolo Poggio, anunció su decisión de dejar el programa de América Tv. El joven prefirió resguardar su salud mental advirtiendo que no se encontraba con la energía suficiente para continuar en el proyecto, y esto no gustó al jurado: "Tengo una escuela de danza, de acrobacia y de arte, y justamente el mensaje es 'no abandonar'. Para seguir tus sueños, tenés que seguirlos, lucharlos y arreglarlos. Para mí es así. Si no te quedás siendo un artista. Yo prefiero ser un artista", confrontó Mendoza.

Se terminó la buena onda: Flavio Mendoza salió al cruce con un colega

El artista, que reconoció no estar bien en el Cantando 2024, quedó en segundo plano cuando se dio un fuerte cruce entre Salwe y el jurado. El influencer, picanteó con una terrible frase cargada de ironía: " ¡Qué mensaje! ". Flavio explotó de furia ante la desfachatez de su colega y salió al cruce: "Los comentarios, Martín. Sos tan bolu** a veces. Estamos dando un mensaje, pero vos metés la cosita de hueco".

"¿Querés que te responda con altura? Para mí hay que ser feliz. Y si hay que abandonar, te tenés que ir . Es simple", redobló la apuesta el locutor egresado de ETER. La discusión siguió cargada de ironía y cierta falta de respeto a los proyectos laborales de cada uno: "Van a ser artistas como vos", retrucó el coreógrafo.

Lejos de quedarse callado, Martín no dio brazo a torcer: "Bueno, perfecto. Acá estoy, igual que vos". "No sé si en el mismo lugar", ninguneó Mendoza. Y el ex novio de Nenu dio por finalizada la discusión: "Bueno, con 20 metros de diferencia de distancia". Quedó claro que la pelea no tuvo el mismo peso para los protagonistas, y que no ocupan el mismo lugar en el programa, siendo que el jurado está expuesto ante cada devolución y el locutor está en segundo plano, y sin sus comentarios el Cantando 2024 podría seguir su curso sin problemas.

El partener de Lolo Poggio no fue la primera persona en abandonar por decisión propia el proyecto. Sucedió lo mismo con Coy Scaglione, hermana de Furia, quien presentó su renuncia: "Está pasando de todo. Ya hay renuncia, renunció Coy. Fue así, renunció pero después se arrepintió. Yo siempre digo, las decisiones en la vida hay que respirarlas, no hay que tomar decisiones en caliente", expuso al aire Flor Peña, conductora del ciclo, quien además aclaró que la producción no está dispuesta a negociar el regreso de ninguna figura que desee retirarse .