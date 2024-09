Cuidado que Mirtha anda suelta de lengua: la diva insinuó que Alberto Fernández tuvo relaciones con Viviana Canosa

La impunidad con la que se maneja Mirtha Legrand es histórica. Evidentemente, los años de experiencia a la diva de los almuerzos le dieron carta franca para cometer muchos errores y decir cosas que, en boca de otras personas, serían una catástrofe que se mudaría a los tribunales. Un ejemplo de esto se vio en su programa del fin de semana, cuando soltó al aire que ella supone que Alberto Fernández se acostó con la periodista Viviana Canosa.

Todo comenzó cuando Mercedes Ninci, una de sus invitadas en La Noche de Mirtha, se refería al caso de Fabiola Yáñez y la presunta violencia de género que sufrió la ex primera dama. En ese sentido, charlaba sobre las sospechas que ella tenía acerca de que el ex presidente estaba siéndole infiel. "Era consciente de todas estas mujeres, ella sabía. Pero a la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra", relató. "No sé si hubo una relación, pero sí le tenía unos celos tremendos a Viviana Canosa", reveló la cronista.

Enseguida, como para evitar que quede que desde su boca salió la versión, se excusó: "No sé si Viviana Canosa tuvo o no una relación con Alberto. Supongo que no", adivinó Ninci. "Yo supongo que sí", la cortó Legrand en ese momento, sin miedo a las reacciones y sin ponerse colorada por la suposición que hizo. "A mí me cuentan que en 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a presidente, ella iba y lo entrevistaba en varios lugares, y Fabiola se ponía muy nerviosa porque Canosa es muy linda y no le gustaba que le hiciera una nota", agregó Ninci tras las palabras de la conductora.

Mirtha Legrand junto a Javier Milei.

Mirtha entonces recordó el programa Nada Personal que hacía Canosa en Canal 9 e insistió: "Es muy bonita. A través del aire daba la sensación de que tenía algo que ver con él, que tenían un romance". Mientras tanto, sus otros invitados tenían la famosa cara de situación. Tanto Horacio Cabak, Florencia Raggi como el cantante L-Gante, no sabían dónde esconderse luego de la suposición de la diva.