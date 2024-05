"Chicas, cuidado...": el polémico consejo de Jimena Barón a las mujeres que buscan pareja y quieren ser madres

Jimena Barón volvió al ruedo en las redes sociales y además de sus habituales sugerencias sobre la salud y el cuidado de los cuerpos, esta vez se dirigió exclusivamente a las mujeres que la siguen con una consigna en particular: la maternidad. Principalmente, optó por aconsejar a aquellas seguidoras que estén entre los 35 y 40 años.

Jimena Barón brindó un consejo sobre quienes quieren ser madres entre los 35 y 40 años.

La "Cobra" fue señalada en el último tiempo por los consejos que le gusta darle a sus seguidores. La mayoría de ellos tienen que ver con lo que respecta al cuerpo, la piel y sus cuidados, pero en varias ocasiones generó polémica porque detrás de todo aquello, arrastra una cierta obsesión.

En su momento fue muy criticada por aconsejar a que sus seguidores utilicen un film alrededor de toda su cintura y estómago para "achatar" el abdomen y parecer más delgada con la indumentaria y también, hace poco, fue sumamente cuestionada tras publicar una imagen en ropa interior frente a un espejo con un cuerpo totalmente hegemónico, indicando que se pondría "buena" para el verano, lo cual despertó un gran repudio por "defender la hegemonía".

Jimena Barón asegurará que trabajará en su cuerpo para "ponerse buena".

Pero ahora se metió en otro terreno que le pasó factura a través de las redes sociales y es nada más ni nada menos que la maternidad. La actriz se encuentra a pocos días de cumplir 37 años y ya hace unos meses comenzó con el dilema de si quiere o no ser madre otra vez, si es el momento de formar una familia con su actual pareja, Matías Palleiro, y sí, en definitiva, cree conveniente darle un hermano o hermana a Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo y que ya tiene 10 años.

A la hora de hablar sobre sus ganas de querer maternar otra vez, hizo hincapié en que a su pareja también le gustaría, pero que su relación es "paso a paso" y que recién ahora comenzaron a convivir tras casi tres años de noviazgo. De esta manera, la cantante y actriz señaló que se trata de un proceso lento, pero firme. En esa misma línea, desarrolló que sus ganas son amplias, pero que hay algo en el medio que la hace detenerse a pensar y es su "reloj biológico".

Jimena Barón afirmó querer formar una familia con su actual novio Matías Palleiro.

Fue de esa manera como, después de varias historias y videos contando sobre sus ganas de ser madre, la posible pieza que le construirán a la criatura y la ropa de Morrison que guardó para darle un segundo uso, brindó un polémico consejo para todas las mujeres que son de su edad y que tienen ganas de maternar. Sin embargo, le sumó algo que generó un fuerte ruido y tuvo que ver con la hora de elegir a las parejas.

Según la cantante, las mujeres que tienen entre 35 y 40 años deben elegir a sus parejas dependiendo de si quieren o no formar una familia y su explicación fue que, a esa edad, mientras los varones todavía continúan con el boliche y otras cosas, a las mujeres se les pasa el tiempo para ser madres y ya no hay vuelta atrás. "Chicas, cuidado. Fíjense con quién están", advirtió.

"Las mujeres de mi edad, por ejemplo, entre los 35 y 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance porque a los 40 el pibe está en el boliche pensando qué trago quiere tomar porque todavía no sabe bien ni siquiera eso y nosotras, seguimos teniendo un reloj biológico", comenzó diciendo.

A raíz de eso, intentó dar a entender que, a la hora de ponerse en pareja a esa edad, debe ser prioridad saber el rumbo de vida del varón acompañante si el deseo de una es poder maternar: "Son años que son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente porque es nuestra última chance de ser madre. Entonces, chicas, cuidado. Cuídenlos, valen oro. Fíjense con quien están, tengan mucho cuidado con estos últimos años porque después no hay vuelta atrás. No le den sus 37 años a alguien que ni siquiera sabe si va a querer o no va a querer. Son años súper importantes, son los últimos e irrecuperables", culminó.