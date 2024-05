Jey Mammón, su feroz cruce en El Trece y la reacción de Benvenuto: "Me cansé de pelear por mi verdad"

Luego de haber decidido alejarse del mundo del espectáculo durante algunos meses, después de que Lucas Benvenuto revelara públicamente que en 2020 lo denunció por presunto abuso sexual cuando él tenía 14 años de edad, Jey Mammón se prepara para volver con todo: tendrá un programa en TV y otro, en radio. Tras su alejamiento de Telefe, el canal Net TV lo eligió para que esté al mando de un ciclo similar a Los Mammones, con entrevistas y música, que supo conducir en América TV. La producción del programa, que irá de 18 a 18 horas, estará a cargo de Gustavo Sofovich, su amigo personal y quien siempre lo respaldó a pesar de la denuncia.

Por otro lado, Jey aceptó sumarse a las filas de Splendid (AM 990) y acordó conducir las tardes de esa emisora, de lunes a viernes, de 15 a 17. Con todas estas novedades fue que el músico y conductor decidió volver al ruedo y se sentó en la mesa de Juana Viale para hablar de su regreso al ambiente artístico con bombos y platillos. Fue en el Almorzando con Juana, ciclo del Trece, que terminó cruzando con la periodista Valeria Sampedro por la denuncia de Benvenuto.

Todo ocurrió cuando Mammón, consultado sobre la denuncia que recayó sobre sus hombros y que lo obligó a alejarse de la televisión, volvió a insistir que la Justicia lo declaró inocente, algo que no sólo no es cierto, sino que la flamante conductora de Arriba argentinos se encargó de remarcárselo. "Ya lo hablé un montón de veces, por eso miro por adelante. ¿Qué pasó? Fue una relación consentida que duró muchos años, nos conocimos en un boliche", explicó Jey.

Y continuó: "La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad. Es decir, hechos no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias llevado por la cosa pública para demostrar esa relación. El rebote que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó reculando".

Ante la mirada del resto de los invitados en la mesa de Juana, Jey sostuvo que el juicio por la verdad se terminó descartando debido a que el "no era el denunciante" y afirmó que fue "la víctima de la situación". Pero las palabras del humorista no hicieron más que enojar a Sampedro, quien tomó la palabra y mirándolo fijamente, le aclaró: "No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno".

La periodista agregó que "la causa no avanza porque la Justicia o juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo". "En general, no se les cree a las víctimas, y esto es una cuestión histórica", manifestó la invitada en la mesa de Juana, lo que provocó la nerviosa reacción de Jey: "Se le cree a la falsa víctima". Además, el músico reclamó, visiblemente molesto, que "tendría que haber un abogado" y aseguró haber sido declarado inocente.,

Pero Sampedro no tardó en volver a cruzarlo: "¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?". "¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente", se quejó el ex conductor y la periodista insistió: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción".

Lucas Benvenuto reaccionó a la reaparición de Jey desde Ushuaia

Y remató: "¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?". Una vez que el intenso ida y vuelta en el programa de Juana se hizo viral, Lucas Benvenuto rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de alivio a sus seguidores. . "Les quiero dejar este video, que seguramente lo vaya a dejar dos o tres días y después lo borre, pero es simplemente para poder comunicarme con ustedes, con todas esas personas que me apoyan y que siempre me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien", señaló, desde Instagram, y agregó: "Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar".

El patinador explicó que se encuentra con las personas con las que desea estar y "más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor." "No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir, y quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida", detalló.

Sin mencionarlo a Jey, Lucas le manifestó a sus seguidores que ya no tiene deseos de seguir enganchado "de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel". "Ustedes ya lo están viendo, yo no tengo que decirles nada. No paro de recibir mensajes en estos días que están preocupados por mí, que están viendo lo que está pasando en los medios. Si me entero siempre es por ustedes o mi abogado, el cual también ya creamos un filtro porque yo no quiero saber nada", explicó.

Finalmente, Benvenuto destacó que está rodeado "de personas hermosas" y concluyó: "Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste. Ustedes saben cuándo apagar el televisor y cuando no. Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad. No me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina".