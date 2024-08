Cinthia acusó de "topo" a Fernanda Iglesias y De Brito la mató: "Qué difícil es trabajar con gente poco profesional"

La guerra de egos que se suele desatar en los programas de chimentos generó una nueva víctima al aire de América TV. Es que allí, las acusaciones de una panelista a la otra, despertaron una inquisición en vivo que terminó con el llamado a una ausente para ser interrogada en vivo. "Tenés un topo. Hay una angelita que está mandando información a otro programa", soltó Cinthia Fernández al aire de LAM, en una acusación que conmovió a las panelistas presentes y al propio Ángel de Brito. "¿Tenemos un topo?", preguntó el conductor. La vedette aclaró enseguida que no era ninguna de las presentes y dándole rienda suelta a la paranoia.

"Justo faltan (Marcela) Feudale y Fernanda (Iglesias). ¿A quién le llegan nuestras cosas?", cuestionó De Brito. "Karina Mazzocco", respondió la ex de Matías Defederico. "Mandó un documento en vez de publicarlo acá y tengo pruebas", acusó enseguida. "Yo pongo las manos en el fuego... por Yanina (Latorre), por ustedes no", bromeó el conductor, como para cortar un poco el aire.

El romance de Cinthia Fernández y Roberto Castillo generó polémica..

"Escuchá: la echás. Traidores acá no", lanzó Latorre, prendida al rumor como una garrapata a un perro. "Yo necesito pruebas", explicó el conductor. "En mi vida hablo sin pruebas. Usted me entrenó", interpuso Fernández con cara de sorprendida. Tras eso, Pedro "Pepe" Ochoa preguntó: "¿Este documento tiene que ver con Roberto Castillo?". "Está en una denuncia policial esto que estoy contando. Dice: 'hay una periodista que se llama...'", aclaró Cinthia.

"¿Por qué no me avisaste a las 20:15 que estábamos hablando estas estupideces?", le preguntó De Brito con sorna. "Me olvidé. Lo sé hace como cuatro días", reconoció la vedette. "Pero vos sos boluda, querida. Ahora hablá", le pidió Latorre. "La señora Fernanda Iglesias mandó una denuncia de... no puedo hablar yo porque hay una cautelar... lo pueden decir ustedes", señaló Cinthia.

La causa de la que no puede hablar es la de la pareja actual de ella, el abogado Roberto Castillo, en el marco de la separación con su ex pareja, a quien invitaron a LAM pero se negó a ir. "No la veo a Fernanda trabajando gratis para Mazzocco", soltó Nazarena Vélez en defensa de la panelista que no estaba presente.

Fernanda Iglesias salió a defenderse al aire de LAM.

"Fernanda está tan odiada que ella salga con Castillo, porque está convencida que era la amante. Y cada mujer que es buscada y que se va con otro y el tipo es feliz, Fernanda corporiza a Pablo Nieto y dice: 'Te cago la vida'", explicó Yanina, metiendo al ex de Iglesias en la conversación.

"Hay una parte que declaró: 'Yo no fui'. La que manda la información es Fernanda Iglesias al programa de Karina Mazzocco", insistió Cinthia. "Hasta las 22 tenemos tiempo para echarla", soltó sin filtros De Brito. Luego hizo que todos los presentes votaran si había que mantenerla en el programa o echarla, convencido de que una filtración así merecía un castigo.

"Históricamente lo que fueron topos se fueron. ¿Por qué haríamos una excepción a la regla?", se preguntó Fernández. "¿A quién querés más?", siguió después. "A las dos. A Fernanda la conozco hace 25 años. A vos hace 18. Me gustaría que salga al aire. ¿Te lo bancás?", quiso saber el conductor.

Ángel de Brito y Yanina Latorre.

"Acá te acusaron de ser topo, como Tamara que anda ventilando información de otros programas. Cinthia te acusó de enviar información a la mismísima Mazzocco", le preguntó el conductor a Iglesias, quien estaba saliendo por teléfono desde Tandil, en donde estaba de vacaciones.

"Era una información que tenía que ver con el novio de ella. Era un tema que nosotros no íbamos a hacer. Descartado por vos y por la producción. Si era un tema que afectaba al novio de Cinthia y yo estaba enojada porque me estaban bardeando, agarré y se lo mandé a la gente de Mazzocco", confesó Iglesias. "¿Lo hicieron el tema?", preguntó De Brito. "Lo hicieron y tuvo repercusión. Y después lo hicimos nosotros", agregó la panelista.

"Ellos lo hicieron tema y nosotros la teníamos a Cinthia", explicó Fernanda tras eso. "Ah, nos rindió más a nosotros que a ellos", sostuvo el conductor. "El novio de Cinthia no le pagaba la cuota alimentaria. Ese era el tema", afirmó Iglesias. "Mentira", expresó Cinthia en defensa de su actual pareja.

Cinthia Fernández quedó enojada por el revés que sufrió al aire de LAM.

"Lo que pasa es que nosotros estábamos tramitando una nota con la ex mujer, y como no iba a venir, no hablábamos más del tema", detalló Iglesias. "Confirma que es una resentida, mala compañera, como lo fue siempre en todos los lugares de trabajo", soltó enojada Cinthia. "Yo estaba con bronca porque vos me estabas bardeando", le aclaró la ex Duro de Domar.

"Es de buena panelista eso. La venganza está en la sangre", indicó De Brito en su defensa. "Es un horror lo que están haciendo, bancar a esta mina", protestó Fernández. Enseguida el conductor dio fe "que tiene razón Fernanda porque" él le dijo que no iban a hacer el tema. "Que lo haga Karina, nosotros lo levantamos", reconoció.

"Igual me sirve para confirmar lo conchuda que es nomás", aseguró Cinthia tras la evidente derrota en la discusión y el revés que había sufrido. "Es conchuda, pero no es topo", le aclaró Latorre. "Yo lo considero topo", continuó Fernández, quien se quedó odiada por los besos y el "te quiero mucho" que le dijo De Brito a Iglesias antes de cortarle el teléfono.

El tuit de Ángel de Brito contra una de sus panelistas. ¿Se trata de Cinthia Fernández o de Fernanda Iglesias?

Lo incómodo de todo quedó en evidencia después, cuando Ángel tuiteó un enigmático posteo. "Que difícil es trabajar con gente poco profesional", soltó en X (ex Twitter). La frase podría referirse a cualquiera de las dos, pero quienes vieron el programa y la pelea saben que tiene una sola destinataria: Cinthia Fernández.