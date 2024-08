Con la aprobación de Mirtha Legrand, vuelven las tardes de Cris Morena a Telefe

Por Raúl Bertuccelli y Jimena Báez El pasado miércoles, Cris Morena presentó "Margarita", la nueva serie que será difundida a través de Max Original y Telefe. El evento tuvo lugar en el salón "Mansión" del Four Seasons, donde estuvo presente la autora de la obra acompañada por múltiples celebridades entre la que se destacó la presencia de Mirtha Legrand, que llego de la mano de su nieto Nacho Viale. Esta nueva edición adolescente llega como secuela de "Floricienta", el gran éxito de la productora que conquistó a los espectadores con dos temporadas durante los años 2024 y 2005. Un elenco compuesto por Florencia Bertotti como protagonista, Juan Gil Navarro, Isabel Macedo, Lali Espósito, Benjamín Rojas y Graciela Stéfani, entre otras figuras muy reconocidas en el mundo de la actuación. Aunque muchos actores vuelven a estar presente en la pantalla chica, hay una actriz que pasó a ser innombrable por el entorno de Cris. El look de Cris Morena en la presentación de su nueva serie Luego del escándalo por los derechos e las canciones de "Floricienta", la empresaria y Bertotti cortaron todo vínculo. Es así que en la presentación de la nueva serie ni siquiera se la recordó , aunque la nueva historia remonta a su personaje. A través de una pantalla gigante, se presentó a los invitados el primer tráiler: "¿Cómo es tu nombre?... Lamentablemente no hay lugar para vos acá", se escucha decir al personaje interpretado por Macedo, haciendo referencia a que Margarita es la hija de Florencia Fazzarino Santillán y El Conde. Lee también ¡Dulce! Luisana Lopilato mostró a su hijita Cielo por primera vez: el video más tierno que vas a ver hoy Además, el Four Seasons se pintó de nostalgia de la mano de Cris Morena, quien no solo ambientó el lugar acorde a la trama de su nueva producción, sino que subió al escenario y recordó las clásicas canciones de su antigua telenovela. "Mucho, poquito o nada", "Si quieres herirme", "Hay un cuento" y "Soñadores" fueron algunos de los temas que dio lugar al mágico musical para luego cerrar el show con "Flores Amarillas". El espectáculo musical en vivo fue la parte que más divirtió a Mirtha Legrad, quien llegó con un look total white. De la mano de una de las protagonistas, la conductora cantó los temas mientras su alrededor saltaba al ritmo de los grandes éxitos dosmileros.

Otras de las celebridades que asistieron al evento fueron Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi, integrantes de la banda MYA, quienes formaron parte del elenco "Aliados", autoría de Cris Morena. Paula Chaves tampoco quiso perderse el evento al igual que Santi Maratea y Cachete Sierra.

El dos de septiembre vuelven las tardes de Cris Morena, la nueva producción de Max se estrenará el 2 de septiembre . Una primera temporada con cuarenta episodios, estrenando cinco por emana los días lunes. "Margarita" estará disponible en la plataforma Max y en la pantalla de Telefe, como se supo vivir en los años 2000.

Elenco de Margarita

Un poco de la historia

Mora Bianchi es una joven de 19 años que se pondrá en la piel de Margarita, una adolescente huérfana que se niega a saber de sus origines. Quien se topa con Delfina Santillán, la malvada de Floricienta, regresa recargada como una empresaria exitosa. En la historia se destaca el estilo musical y coreográfico característico de Cris Morena. Lo que sorprendió a la audiencia en este regreso es el lenguaje no inclusivo y personajes no binarios en la trama, un rasgo que la productora no incluía en sus antiguas producciones.

El elenco está compuesto por sus protagonistas: Isabel Macedo, María del Cerro, Rafael Ferro, Graciela Stefani y Julia Calvo. Además, se unen nuevos talentos juveniles: Toti Spangenberg (Merlín) y Lola Abraldes (Daisy), Tomás Benítez (Pipe), Mateo Belmonte (Rey) y Pilar Masse (Única), entre otros. .