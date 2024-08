"Eugenia, no manejes si estás mal": Ritó chocó contra unos contenedores y se negó a hacer un test de alcoholemia

El último fin de semana, María Eugenia Ritó, quedó envuelta en un verdadero escándalo policial en la vía pública. Durante la madrugada del sábado, la ex vedette chocó su auto contra unos contenedores de basura en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. La secuencia fue vista por un grupo de agentes que se acercaron al lugar para ver lo que estaba ocurriendo y al ser increpada, Ritó se negó a entregar su documentación y a hacerse un test de alcoholemia. Una vecina de la zona filmo toda la situación.

Según se informó en el programa LAM, ciclo que se emite por la pantalla de América TV, Ritó se negó a someterse a un control de alcoholemia y a identificarse cuando fue requerida por la policía. "El domingo temprano me llegaron unos videos de una persona que en la noche del sábado estaba durmiendo y se despertó porque escuchó unos gritos en la calle. Esto pasó en Microcento y cuando miró hacia afuera, se da cuenta, la reconoce y dice: '¿Esa no es María Eugenia Ritó?'", contó el panelista Pepe Ochoa.

En el video que finalmente mostraron en el programa, se observa cómo la ex vedette está rodeada por policías mientras su vehículo de coplor blanco, que había impactado contra los contenedores, permanece en la escena. "En los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado. No chocó a otro auto, sino que hizo una maniobra y embistió contra uno de esos basureros que están ahí fijos. Y que nunca quiso identificarse, porque la policía le pidió documentos y le pedía un test de alcoholemia", dijo Ochoa.

A pesar de la situación, Ritó se negó a cooperar y finalmente se retiró del lugar. De hecho, el panelista remarcó reiteradas veces que María Eugenia "se negó a todo". "Y se fue", agregó. El panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito también contó que, al enterarse, se contactó con la ex modelo y que ella le desmintió el incidente. "Hablé con María Eugenia y ella, obviamente, me desmiente todo. Me dijo: 'No, no pasó nada, fue una tontera'. Es lo único que dijo, pero estos son los videos", detalló.

Sin embargo, las imágenes mostradas por el programa revelan a una Ritó tambaleante, lo que llevó a los panelistas a especular que podría estar bajo los efectos del alcohol y que, por ese motivo y en su afán de que no le quiten la licencia o el auto, se negó a someterse a los habituales controles de alcoholemia ."Igual hay que hablar con sinceridad: no está caminando bien, parece como que se caía. Está alcoholizada. Eso refleja las imágenes", opinaron en el programa.

En un audio que le mandó a Ochoa, Ritó contó brevemente su versión de los hechos y que contrasta con las elocuentes imágenes tomadas por el curioso vecino a lo alto de su departamento. "No pasó nada, tengo el auto acá en casa. Está todo tranquilo, estamos bárbaro, no pasó nada. Fue un toquecito, nada más. Y bueno, como a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra", dijo la ex vedette, descartando que el accidente haya pasado a mayores. Finalmente, la última palabra la tuvo De Brito, que mirando fijamente a cámara le pidió a María Eugenia: "No manejes si estás mal, no te mates y no mates a nadie porque vas a estar en un problema peor".