Cinthia Fernández explotó por un comentario de Yanina Latorre sobre su novio: "Le depila los pelos del cul* al marido"

Este año, Yanina Latorre se encuentra en su prime con los secretos revelados de la farándula. Además, la mediática logró atrapar la atención de millones de usuarios en redes sociales, por no tener pelos en la lengua a la hora de atacar a los famosos, así como cuando se trata de defender su nombre.

En las últimas horas, la angelita enumeró las parejas " más vomitivas del año ", donde no faltaron algunas de sus enemigas públicas: "La mas vomitiva Marina Calabró. La segunda vomitiva Yuyito (González) y Javier Milei", comenzó con dos parejas que fueron tendencia a lo largo del 2024.

Marina y Rolando Barbano fueron noticia por sus idas y vueltas, así como por sus numerosas declaraciones románticas y públicas que generaron vergüenza a más de uno. Además, es de público conocimiento que Yanina no avala el romance del Presidente y la ex vedette, así como los aires de grandeza de la conductora por ser "primera dama".

La angelita, hizo una pausa para tomar aire y fue justo allí cuando su compañera de stream nombró a Cinthia Fernández y su novio, Roberto Castillo: "Tercera vomitiva", acotó Latorre y siguió: "Me pone loca la pose de él, el pelo, la tintura, ese peinado como de lamida de vaca ", aniquiló al abogado además de hacer burlas por cómo posa en las fotos.

Cinthia Fernández contraataca

La cosa no quedó ahí y Yanina dio duro y parejo al letrado: "Todo tuneado. El botón abierto, el pantalón... todo tan pensado, que se pone la camisa de un lado sí, del otro no. Me gustaría revolverle el pelo y decirle 'y ahora posa y saca panza'". Cuando todo parecía terminar, la comunicadora planteó una nueva duda: " ¿Cómo cogerán? Me lo imagino mirándose al espejo tipo posando.... para mí ni acaba", concluyó.