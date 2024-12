Emilia Mernes tiene un problemón legal en Uruguay por la canción que le dedicó a Duki

¡Oh no! La vida de Emilia Mernes está plagada de problemas: de la supuesta traición de su novio Duki hasta problemas legales nada más y nada menos que con Rubén "el Negro" Rada.

Aunque pareciera que ambos artistas nunca se encontrarán ni de casualidad por lo extremadamente diferentes que son, fue Rada quien asistió al show de Emilia en Uruguay y es allí donde se percató de lo peor: una melodía de la argentina era muy parecida a la suya; punto por el cual, querría iniciar acciones legales.

Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena de Chile

Fue el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen quien contó toda la interna con lujo de detalles: "Hoy en este programa voy a contar una información muy fuerte que involucra a dos famosos. Lo que me cuentan proviene desde Uruguay y es un escándalo total ", empezó totalmente conmocionado.

Etchegoyen contó más a fondo lo que sucede entre el uruguayo y la argentina: "Me describen que hay un enojo muy fuerte de parte de este artista consagrado contra una de las apariciones artísticas más importantes de los últimos tiempos. Ella se presentó en Uruguay hace pocos días, interpretó su nuevo single y esto provocó una bronca insostenible porque este artista cuando escuchó la melodía era igual a uno de sus clásicos", contó exaltado.

Rubén "el Negro" Rada

En la misma línea, expresó: "Es la guerra menos pensada: se trata del Negro Rada que con su equipo de trabajo está evaluando hacer acciones legales contra Emilia Mernes, así como te lo estoy contando. A mí me dicen que consideran lo sucedido un plagio total ", dijo Etchegoyen.

Al parecer, la canción que Emilia le dedicó con mucho amor a Duki es el quid de la cuestión y el inicio de un conflicto legal por plagio: "El problema es que la nueva canción de Emilia que se llama 'Novio Gangsta' es muy parecida en la melodía a la emblemática canción de Rubén que es 'Cha-Cha, Muchacha' ", dijo el periodista de espectáculos.

Al momento no hay ninguna confirmación de que la denuncia por plagio sea radicada en la justicia uruguaya pero, al parecer no están lejos: "Lo que me dicen es que en los próximos días habrá novedades legales", dijo Etchegoyen y siguió: " La compañía discográfica Montevideo Music Group está evaluando la situación y en comunicación con su artista por esta situación que lo ha sorprendido fuertemente".

El periodista se posicionó rápidamente del lado del uruguayo y opinó: "La verdad es que escuché las dos canciones cuando me enteré de esto y el Negro tiene todo el derecho a enojarse, es igual la melodía. No tiene perdón semejante robo señores", expresó.

En la misma línea Juan Etchegoyen expresó sobre la reyerta entre Rubén "el Negro" Rada y Emilia Mernes: "Quiero decir también que la persona que me cuenta la información también me dice que no cree que esto sea confirmado por nadie. Primero porque no es cool en la industria hacer públicas este tipo de cosas y segundo porque el Negro es perfil bajo, pero que le molestó... le molestó".