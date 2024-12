La mamá de Wanda responsabilizó a Icardi de su leucemia y también ligó la China Suárez: "No logró..."

Nada más parecido a una guerra fría marcan los días de Mauro Icardi y Wanda Nara. Mientras el ex matrimonio arregla en términos legales su separación, sus hijas sufren consecuencias colaterales: nuevas pruebas complican al futbolista en la denuncia presentada recientemente donde aseguró que no le permitían el contacto con sus hijas y ¿una nueva traición?

El fin de semana, Bad Bitch disfrutó de un viaje por Europa junto a su nuevo novio, L-Gante; fue allí cuando el jugador del Galatasaray trató sin éxito de ver a sus nenas, Isabella y Franchesca. En este contexto, Yanina Latorre contó los detalles que llevaron a Icardi a presentar una nueva denuncia: "Se pasan por el cul* la orden del juez. A las niñas les sacaron los teléfonos y él no las puede llamar ni ver, cuando hacían videollamadas todos los días".

Wanda Nara no está dispuesta a quedar como la villana de una película mal contada y expone a Icardi

Con esta información a la luz, algunos periodistas recordaron un antiguo posteo de Maxi López: "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejen verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben", escribió años atrás el dirigente deportivo junto a una postal con sus hijos en París. A raíz de esto, se acusó a Wanda de ser la villana de esta historia, en la que impide a sus ex ver a los hijos además de instalar la idea de una nueva alianza de quienes supieron ser amigos décadas atrás.

Interesada en limpiar su imagen, la conductora de Bake Off compartió una historia en su cuenta de Instagram: " Desayuno con ellos ", escribió junto a una foto de L-Gante y López en la que se los ve cómodamente compartiendo una mesa. Con este movimiento, la mediática descartó la posibilidad de una unión entre sus exs maridos.

La foto con la que Wanda Nara desmintió una alianza entre Icardi y Maxi López

Por otra parte, en la batalla campal donde cada uno saca su mejor pieza y apunta contra su contrincante, Wanda Nara difundió los chats de su mamá, Nora Colosimo con Mauro Icardi: "Buen día Mau, llegó Wanda y quiere llevarte a las nenas. Aflojá un cambio es la mamá de tus hijos y seremos familia toda la vida", comenzó escribiendo la mujer por WhatsApp y luego recordó la condición de salud de su hija: "Está enferma Wan, creo que ya te estás yendo de mambo vos, no te olvidés de la leucemia que fue provocada por la angustia dicho por Fandeleu. Quiere que veas a las nenas, no pongas trabas".

Según el recado, las menores no quisieron pasar el fin de semana con su padre, ya que este habría contratado a una niñera que las maltrata. Nora no sólo lo responsabilizó por la enfermedad de su hija, sino que además recordó su amorío con la China Suárez: "Buen día Mauro, todo lo mejor de corazón para esta operación de tu rodilla. Te quiero mucho y más que nadie este planeta lamento y sufro que hayas dejado de amar a mi hija el día que contactaste a la China . Esa mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia", lo acusó y continuó: "Wan no puedo, intentó pero no logró olvidar tu traición", concluyó aquel día de la intervención quirúrgica del deportista.

Wanda Nara mostró los mensajes que su mamá mandó a Icardi para que vea a sus hijas

Luego de la operación, Nora volvió a enviar un mensaje a Icardi, donde le consultó por su estado y por los posibles dolores que se esperan luego de una cirugía de aquella índole. Además se ofreció a acercar a las nenas, ya que lo extrañaban: "Te las acerco a donde vos me digas, entiendo que aún estas en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven".

Con estos mensajes, Wanda Nara demostró que en ningún momento, durante la estadía de Mauro Icardi en el país, impidió el contacto con sus hijas por fuera de la restricción que puso la justicia, sino que las nenas no lo quisieron ver, y cuando pidieron por él se negó. Por su parte, el futbolista no salió a dar declaraciones ni mostrar pruebas que demuestren lo contrario, como ya lo hizo en anteriores ocasiones.