Cinthia Fernández trató de "lacra" a Tamara Petinatto y Beto Casella opinó del video con Alberto: "Me da a pajero"

A los problemas que está atravesando Alberto Fernández en los últimos días, se le sumó uno más: se dio conocer un video de Tamara Petinatto en el despacho presidencial de la Casa Rosada, manteniendo un diálogo gracioso y distendido con el ex mandatario. Recordemos que la panelista formó parte en 2021 del listado que se había dado a conocer con nombres de reconocidas actrices, periodistas e integrantes de la farándula que pasaron de visita por la Quinta de Olivos durante la gestión del ex docente de la UBA. Aquellos encuentros se desarrollaron cuando en el país aun regía el aislamiento preventivo, social y obligatorio a causa del COVID-19.

Se trata de una grabación en la cual solamente aparece en pantalla la hija de Roberto Petinatto, sosteniendo un vaso de cerveza. De fondo, se escucha la voz del ex presidente, quien le hace distintas preguntas sobre el vínculo que supuestamente los une, en medio de risas y bromas. El video fue difundido durante la noche del jueves por el canal LN+, y si bien se desconoce la fecha de grabación, no se descarta que haya sido en medio de la pandemia.

De hecho, trascendió que el encuentro filmado entre Tamara y Alberto sería de enero del 2023. Durante conversación, ambos intercambian comentarios y sobre el final la joven conductora -aparentemente bajo los efectos del alcohol- le dice: "Te amo. Esta cerveza tiene cosas adentro...". La panelista había aparecido en la lista de personalidades de la farándula -como Florencia Peña y Úrsula Vargues- que pasaron por la Quinta de Olivos cuando había restricciones por la pandemia.

Entre las distintas críticas que recibió Tamara, se destacó la de Cinthia Fernández, quien al compartir el polémico video en su cuenta de X, agregó: "Se hizo la canchera en Bendita y cuando le respondí con esto, negó todo canchereando. Cómo te cagaste de risa de todos nosotros en pandemia, como te cagaste en los enfermos, en los fallecidos y sus familiares. Mientras la gente perdía seres queridos y sus negocios de toda la vida, esta lacra entraba a las 22:30 a tener ´reuniones´ con esta lacra".

El furioso posteo de Cinthia contra Tamara Pettinato

La modelo también retuiteó varias publicaciones en contra de la panelista de Bendita, entre las cuales se destacó el mensaje de uno de los tantos usuarios que no pudo despedir a su papá en la pandemia mientras el ex presidente organizaba festejos y recibía a distintos artistas en la Quinta de Olivos. "Mientras esto pasaba, ese mismo día, tratábamos de enterrar a mi papá en Chacarita, después de velarlo 2 horas y con solo 8 personas. Quiero volver a llorar como nunca. La impotencia. El dolor. Hijos de mil puta. Los odio", decía el mensaje compartido por la usuaria @PatopeniaOK que la panelista de LAM no dudó en compartir. "Todos presos", cerró Cinthia.

Como consecuencia del video, Pettinato optó por no salir al aire durante la transmisión del programa conducido por Beto Casella .De hecho, fue el conductor de El Nueve el que evitó hacerse el distraído y aseguró que su compañera estaba presente en el canal pero que había decidido no participar del programa. "Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no", afirmó. Sorprendido por la situación, Beto agregó: "Ella está abrumada, eso me están contando". C

Con su habitual toque de humor, comentó: "Mirá qué momento eligieron para dar a conocer el video". Tras ver las imágenes en las que Tamara y Fernández intercambian declaraciones románticas, Casella opinó: "A mí me da jeropa. Para mí, Alberto está intentando levantársela". El conductor también aclaró que nunca había abordado este tema con su panelista: "Te juro por mis hijos que yo nunca le pregunté 'che Tamara, ¿pasó algo con Alberto?'".

Los reposteos de Cinthia contra Tamara Petinatto

Casella comprendió la decisión de Tamara de no salir al aire, y expresó: "Si no quiere venir ahora, que no venga. Hablará con los móviles. Supongo que debe tener móviles en la casa". Sin embargo, señaló que eventualmente tendrá que dar explicaciones: "Es una figura pública. Me parece a mí, yo no hablé con ella porque no la quiero poner presión".