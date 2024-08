Rusherking movió una ficha para olvidar a la China Suárez y enfocarse en su relación con Ángela Torres

Thomás Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking y Ángela Torres presumen su relación por las calles de Tokio. Sin embargo, aunque el joven quiere dar vuelta a página, los usuarios de las redes sociales lo siguen vinculando con la China Suárez, y ahora se reveló que hizo con todo lo que la actriz le regaló durante su noviazgo.

"Ahora soy colorada y estoy en Japón", escribió la hija de Gloria Carrá en un posteo de Instagram, donde no solo se aprecian las maravillas del país donde vacaciona con su novio, sino que además se mostró muy acaramelada en una selfie donde él acaricia tiernamente su rostro. Sin embargo, todo el romanticismo se fue por los suelos cuando los seguidores de la artista le recordaron a Eugenia.

Rusherking y Ángela Torres combinados en Japón

Los cibernautas recordaron que el máximo deseo de la China Suárez era conocer el país del Noreste de Asia de la mano de Rusherking, con quien además probó algunos dulces de aquellas tierras. Pero el intérprete de "Otra noche más", llevó a Ángela Torres, con quien blanqueó su relación a principios de mayo.

Además estas exóticas vacaciones, trajeron a la mesa el recuerdo sobre la subasta que realizó el nacido en Santiago del Estero. El conductor Rodrigo Lussich dio la noticia en "Socios del Espectáculo", revelando que el cantante se unió a la moda circular, vendiendo una gran cantidad de sus prendas usadas, muchas de ellas de marcas exclusivas, a precios accesibles. Y dio la casualidad, que la mayoría de fueron ropa que utilizó en su relación con la modelo o que esta le había regalado.

Rusherkiing trata de olvidar lo que vivió con la China Suárez

El rapero se encontraría ahorrando para su viaje con Torres, por lo que decidió hacer una "feria de garaje" moderna, a través de un sitio de internet. En la página se encontraban suéteres por $50.000, así como camperas, zapatillas y remeras. Todo utilizado por él, pero en buenas condiciones.

Socios del Espectáculo muestra las pruebas de cómo Rusherking se deshace de los recuerdos con la China Suárez

Aunque los periodistas y los usuarios de las redes vieron este movimiento como un intento de olvidar a su pasada relación, Rusherking negó profundamente esta versión: "Vendiste toda tu ropa, ¿es verdad que fue para liberarte de cosas de cuando estabas con la China?", le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo. El joven nunca fue de dialogar en buenos términos con los medios y esta no fue la excepción: "Vendí un montón de cosas que no usaba y porque hay un montón de gente que me banca...", explicó.

Finalmente, Rusherking y Ángela Torres hacen oídos sordos a las críticas y disfrutan de sus vacaciones. Además, utilizan sus cuentas de Instagram para presumir de sus aventuras y su romance. El cantante compartió algunos momentos, como su paseo por Disney Tokio y la combinación de ropa deportiva que utilizó con su nueva pareja, algo que también lo ha hecho con la China Suárez.