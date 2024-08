Juliana "Furia" Scaglione dijo lo que todos querían saber sobre Coy, su hermana

Días atrás, Juliana "Furia" Scaglione dejó de seguir en las redes sociales a su hermana, Georgina más conocida como Coy. Pero fue recién hasta el día de hoy que explicó los verdaderos motivos detrás de aquella tajante decisión.

La ex participante de "Gran Hermano" habló en la casa de la mala relación que mantiene con el resto de sus hermanos, siendo así Coy la única con la que tenía dialogo. Por esta razón, su único familiar se puso al hombro la campaña para que gane el reality show, aunque no fue suficiente ya que quedo a seis puestos del ganador, y además la visitó en dos ocasiones

La verdad detrás de la "pelea" de Juliana "Furia" Scaglione y su hermana Coy

Al terminar el programa de Telefe, las jóvenes se mostraron compartiendo distintos eventos, así como intercambiaron opiniones al respecto de periodistas que "tenían envidia" a la furiosa. Miles de especulaciones se generaron en torno a lo que habría sucedido entre ellas. Sin embargo, el unfollow de los últimos días genero especulaciones en torno a que pasó entre ellas.

¿Pelea o estrategia? Fueron algunas de las opciones que se barajaron. Juliana habló con el medio Ciudad Magazine y expresó: "¡No me peleé con mi hermana! Ja", fueron sus primeras palabras.

Furia volvió a seguir a su hermana Coy en Instagram

Según la explicación de la doble de riesgo, todo fue un movimiento en falso por una empresa que contrató: "Contrate una agencia de limpieza de bots, sacamos 70.000 y entre esos hubo errores. Nada más". Además aseguró que con su hermana deciden reírse de las últimas noticias que salieron en torno a su vínculo y dejar que todo fluya.

Eso sí, la ex hermanita no estuvo de acuerdo con que se utilice su nombre para los negocios turbios de los cuales se acusaron a Coy: "Cualquier, persona que esté aislada se enojaría. Mi identidad y mi derecho fue explotado a niveles exponenciales. Tanto de manera virtual con inteligencia artificial y también en foto. En TV, en productos, en redes, de manera positiva o negativa pero de manera masiva. Y todo eso tiene un costo beneficio", explicó.

Juan Etchegoyen desmiente la buena relación entre Furia y su hermana Coy

Esta versión se contradice con la del periodista Juan Etchegoyen quien aseguró: "A mí me contaron que está todo bastante podrido aunque ellas públicamente no van a decir nada. La cuestión es que Juliana descubrió lo que todos hemos visto, un negociado atroz . Canjes por un lado, canjes por otro lado. Todo porque es la hermana de Furia. Y a Juliana tampoco le pareció ético y moral eso. Eso no es todo. Hay algo clave acá que es el post Gran Hermano para Furia y su hermana".

Según el mediático, Georgina reclamó a Juliana todo el trabajo duro que hizo con el fandom y pidió un reconocimiento: "Coy pensó que Furia iba a dejar que ella sea su manager, de un momento a otro, Georgina se pensó representante o manager de su hermana y Furia le habría dejado en claro que nada que ver. Y finalmente se va con Fabián Esperón que tiene muchos años en esto. A Coy no le gustó nada eso y se lo manifestó".