Coincidencias con la China Suárez, amenazas a Wanda Nara y una lesión: Icardi llegó a Argentina

Cada año, el portal 11/11 es un momento especial para los seguidores de la numerología y la espiritualidad: una fecha para pedir y agradecer, ya que es considerado un "número maestro", que simboliza la intuición, la iluminación espiritual y el potencial de grandes cambios. Quien confía en este proceso es la China Suárez, quien coincidió con Mauro Icardi, y podría desatar la furia de Wanda Nara.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una captura de su fondo de pantalla donde se puede ver el día Lunes 11 de noviembre, cuando el reloj marcó las 11:11 de la mañana. Lo que llamó poderosamente la atención es que el futbolista, con quien tuvo un apasionado encuentro años atrás, posteó exactamente lo mismo, junto a un emoji de cara enamorada y un fuego, lo que generó especulaciones acerca de lo que pide al portal.

Los mensajes de Mauro Icardi y la China Suárez

Días atrás, en medio de la separación de Icardi y Wanda, se dio a conocer un contundente detalle: el deportista amenazó a su, en aquel momento, pareja: " Si me dejás llamo a la China ". La actriz comenzó a ser un problema en la relación, cuando en el año ... se supo que compartieron una noche romántica, lo que convirtió a la ex Casi Ángeles en la "tercera en discordia".

Mientras el nombre de la China Suárez es utilizado en medio de una guerra matrimonial, la joven decidió disfrutar junto a sus hijos y amigos. Es así que compartió fotos, a través de sus redes sociales, de lo que fue una mañana de sol y juegos. En reiteradas ocasiones, la artista mostró que su casa es el centro de encuentros con los suyos.

La China Suárez disfrutó de su familia mientras Icardi la tiene en la mira

La influencer lució una bikini color azul que incendió las plataformas digitales, al mismo tiempo que jugó con sus hijos, decidieron vivir un momento de relajación con pepinos en los ojos y comer al aire libre un almuerzo lleno de verduras.

Mientras la China se relajaba junto a los suyos, Wanda Nara pasó unos días en Río De Janeiro junto a su nuevo novio, L-Gante: un viaje que llegó a su fin este lunes con su aterrizaje en el país. Quien también aterrizó en el aeropuerto fue Mauro Icardi, quien pasará unos días fuera de las canchas con el club Galatasaray debido a una lesión reciente.

Al aire libre y en bikini, la China incendió las redes sociales

La periodista Mercedes Ninci se encontraba en Aeroparque cubriendo el conflicto en Aerolíneas Argentinas y de manera inesperada observó la llegada del delantero: "Llegó Mauro Icardi a la Argentina, el jugador ingresó por el sector internacional", precisó en historias de Instagram. Con esta información, se instala una duda: ¿cumplirá su amenaza y le hablará a la China o simplemente se viene arropar a los brazos de su ex?

Como si ya no habría suficientes protagonistas, quien se involucró de lleno en esta polémica es Tamara Báez, la ex de L-Gante: "¿Tami vos también recibiste amenazas?", le consultó un seguidor: "Sí. Y no me está agradando esto. Es un montón. Tengo cada mensaje diciéndome cosas horribles hacia mí y mi hija de personas de otro país. Es un bajón tener que estar pasando por esto cuando nosotras vivimos una vida siempre normal", respondió sobre las amenazas que recibió por parte de los fanáticos turcos de Icardi.