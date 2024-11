Flor Vigna lapidaria contra Griselda Siciliani: "Creo que debería dejar de meterse en parejas"

Grisela Siciliani se convirtió en la mujer del momento y no justamente por el éxito de la serie "Envidiosa", en la cual tiene el papel principal. La polémica comenzó cuando se cuestionaron las fechas en que empezó su romance con Luciano Castro, siendo acusada de ser la tercera en discordia en cada una de las relaciones que tuvo el actor en el último tiempo. En las últimas horas, Flor Vigna rompió el silencio y no fue piadosa con sus declaraciones.

Desde su separación con el actor, la cantante lo hundió con cada una de sus confesiones: desde violento y celoso, a infiel lo alejó de la imagen de galán. A esto se sumó Sabrina Rojas, que contó que Siciliani nunca le cayó bien, debido a que buscó a su ex marido, inclusive cuando ella estaba embarazada.

El romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro no estaría limpio de papeles

El cronista de Intrusos sorprendió a Vigna en la vía pública: "No pertenezco más a ese capítulo, ahora estoy en otra", contestó sobre las últimas novedades de Castro.

En un primer momento la joven no se quiso involucrar en la polémica, aunque finalmente fue más fuerte que ella y termino con una lapidaria frase contra quien fue la amante de su ex pareja: "La verdad que es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte que le mandan mensajes. Yo la pasé muy mal con la infidelidad ", remarcó con respecto a los últimos dichos de Sabrina.

Ante las confesiones de la artista, el periodista le comentó que a Grisela Siciliani no le gusto quedar bajo el papel de "roba maridos": "Yo creo que debería dejar de meterse en parejas . Si no le gusta que no lo haga", no se conmovió con la situación de la actriz.

Castro: un historial manchado

Con las declaraciones de Flor Vigna y Sabrina Rojas, la imagen de Luciano Castro quedó por los suelos. Es así, que resurgió una vieja entrevista de Araceli González, donde confirmaba que Siciliani se interpuso en su relación con Adrián Suar. Pero eso no es todo, la propia acusada había reconocido que en un momento fue "la amante" y todo indica que estaría hablando de su vínculo "Lucho".

Griselda Siciliani habría sido la tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar

"Tenía este vínculo muy apasionado, muy intenso, fuerte, que ya llevaba un tiempo, un tiempito largo, que es de hace pocos años, pero muchos en realidad", contó la protagonista de Envidiosa, durante su visita al programa radial de Andy Kusnetzoff el año pasado y pidió que " tratemos de no poner tantas fechas ", ya todo podría quedar al descubierto rápidamente.

Araceli, en el diván de Vero Lozano, expuso: "Su relación empezó en un momento que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián, entonces sí la conozco", y fue interrumpida por la conductora: "O sea, vos te estabas tratando de reconciliar... y apareció ella", a lo que contestó: "Claro, así es, así es". Acusando directamente a su colega de ser la tercera en discordia al momento en que intentada apostar nuevamente a su familia.