Yanina Latorre se plantó contra Wanda Nara: "Está agrandadita, se cree más que todos"

Luego de que Wanda Nara amenazara con iniciar acciones judiciales contra Yanina Latorre, a partir de las declaraciones que brindó ella por su amorío con L-Gante en Brasil mientras su ex pareja, Mauro Icardi, se rompió los ligamentos cruzados y el menisco de la rodilla izquierda, la periodista se plantó y demostró que no va a retroceder con nada de lo que haya salido de su boca. "Yo no trabajo de chupa ortos. Cuando tiene razón, tiene razón y cuando no tiene razón, no tiene razón. Voy a reiterar todo lo que dije", afirmó Latorre. "Me dio mucha data; la mitad de las cosas se las creo, la mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme", agregó.

La historia de Wanda Nara en la que aseguró que le hará juicio a Yanina Latorre.

Antes, Nara había realizado una publicación en la que demostró su bronca contra la panelista de LAM. "A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas", prometió Wanda. "Y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad con mentiras o testigos inventados", cuestionó.

Las palabras que habían puesto en alerta a Wanda habían sido muy duras por parte de la periodista. "El tipo terminó con los ligamentos cruzados, está mal y ella garchando en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano que cuando estuviste que casi te morís de la miseria, te salvó de todo", rechazó Latorre al aire de El Observador 107.9.

Yanina Latorre no aguantó la presión de Wanda Nara y demostró que tiene cosas por decir de ella.

En medio de ese enojo, Yanina publicó una historia en la que expuso aún más a Wanda, ya que soltó allí algunos temas de los que tendría opiniones polémicas de la ex de Maxi López. "Tengo chats hablando de Cami Homs, de los jugadores, ensuciando a todos, hablando de la mujer de Paredes, ¿sigo?", preguntó. Luego, en la devolución que hizo por video el último domingo, contó que estuvo al habla con Wanda "todo el día". "Ella está enojada, igual doble problema. Lo que falta es que la gente se enoje por lo que opinás. Es muy del famoso tipo Wanda esto, agrandadita que se cree más que todos", analizó Latorre.

"Después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo. Estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cagona", relató la periodista.

"Me habló bien, le hablé bien y ya no estoy tan caliente. Me da data, me opera, ya la conozco. De todo eso voy a elegir qué cuento", detalló Yanina. Tras eso detalló que lo de L-Gante es real. "Está caliente, enamorada. Igual todo me parece un papelón. Me dio todas las explicaciones de por qué no acompañó a Icardi y le molestó que nombre a los hijos", precisó.

"Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina", protestó Yanina. "Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo", concluyó.