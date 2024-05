Coqueteo y comida "casera" en casa ajena: la nueva estrategia de Sofffritti para encarar una mujer

Gastón Soffritti y Cande Molfese decidieron ponerle punto final a su relación luego de dos años de noviazgo, convivencia, anillos de compromiso y planes de casamiento para fines del 2024 de por medio. Los actores, que se veían muy enamorados y entrelazados de por sí, anunciaron su ruptura asegurando que cada uno tiene un proyecto distinto de vida, entre los cuales se encuentra el hecho de formar una familia y hoy, a un mes de haber hecho el anuncio, ya se encuentran rehaciendo su vida.

Si bien ambos lo comunicaron a través de un video muy deconstruido mediante las redes sociales de Soffritti, luego fue Molfese quien rompió el silencio y brindó más detalles de la separación, adjudicando que ella puso el "título" para separarse, pero Gastón fue quien insistió en tener una extensa conversación para intentar rever la situación o darla por finalizada.

En esa misma línea, la ex actriz de "Violetta" había confirmado que los motivos de separación se dieron porque ambos querían cosas diferentes para el futuro o como proyectos de vida y en ello, ingresaba sin dudas la maternidad. "Yo todavía no me siento preparada para ser madre y siempre mi respuesta ante él era que no es algo a corto plazo. En cambio Gasti sí tenía más esa necesidad de en algún momento ser padre".

Entre formar una familia y diversos pensamientos, la pareja le puso punto final a la relación y ya, cada uno instalado en diferentes domicilios, se encuentran rehaciendo su vida con proyectos sumamente diferentes. Si bien Molfese no muestra demasiado por sus redes sociales, Soffritti dejó entrever una nueva estrategia que tocó su puerta para conquistar corazones y así generar una nueva vida de amor.

En ese sentido, el actor comenzó a publicar diversos videos en su cuenta oficial de Instagram en donde muestra cuál es su nueva estrategia para obtener un romance: comida casera en casas ajenas. El plan trata de él caminando y filmándose por la calle hasta que frena a una persona -mayormente mujeres- en la vía pública y les pide, de manera descarada pero divertida, "hacerles una comida". ¿En donde? En la casa de la persona elegida.

Ya fueron varias las personas que cayeron en la tentación de un plato cocinado por el famoso actor y sin embargo, a muchas otras les parece "extraño" que, absolutamente de la nada, él se ofrezca a ingresar a un domicilio ajeno, abrir la heladera, la alacena y cocinar un plato sencillo pero fugaz, simplemente para dejar demostrado en sus redes el hobby que tiene con respecto a la cocina.

No obstante, a pesar de que en la mayoría de los videos se mostró proponiéndole a mujeres y sólo en uno fue un hombre, hubo un video en particular que llamó la atención por el coqueteo que mostró a cámara y que no ocultó. Resulta ser que, en el último posteo realizado, una chica de pelo rubio y elegante le aceptó la invitación de la cocina y pareciera ser que hubo una fuerte conexión entre los dos.

Mientras ella caminaba con su atuendo de colores marrón, Gastón la frenó y le consultó: "¿Te puedo cocinar algo? Es un toque. ¿Tenés planes?", ella le respondió que tenía poco tiempo y una cena con su amiga dentro del departamento. Aprovechando la situación, el actor le propuso ir al supermercado juntos, comprar para comer "sushi deconstruido" y prepararles la cena.

El video transcurre con Gastón mostrando los alimentos, el paso a paso y la receta para que quienes lo vean puedan replicarlo en sus casas. Sin embargo, ella muy astuta le propuso ponerle un poco más de onda a la noche y lo invitó a tomar un trago. "¿Estás para un fernet?", al aceptar y probar, confesó: "¿Está fuerte? No digo que no fue a propósito", lo que causó una sonrisa y sonrojes en el reconocido hincha de San Lorenzo. Mientras que la comida se preparaba, él aprovechó y la halagó diciéndole que la indumentaria que llevaba puesta, le quedaba "muy lindo".

Si bien todo terminó en ella asintiendo que la comida tenía una pinta "espectacular", nada se sabe sobre lo que pasó después y si hubo un intercambio de contactos entre la bebida tomada, los halagos sobre su vestimenta y el hecho de que, en ese momento, Gastón ya estaba dentro de la casa de ella como para poner en marcha un nuevo vínculo amoroso.

Recordemos que el ex "Patito Feo" cuenta con un pasado culinario que le sirve como ayuda y estrategia para poder llevar a cabo estos magníficos planes de conquista corazones. En noviembre del 2021, formó parte del programa MasterChef Celebrity 3 en el cual duró solamente tres semanas tras quedar eliminado por tener que cocinar cupcakes en la sección de pastelería. Aún así, en su momento, Germán Martitegui le había aconsejado que "no deje" de cocinar, dado que "tiene talento".