Cuchillo contra bomba: así fue el tenso cruce de Coty Romero y la Bomba Tucumana

Si bien el Cantando 2024 no está siendo el éxito que la producción esperó, sí está sirviendo las polémicas más picantes en el mundo de la farándula: en la noche del lunes, Coty Romero no sólo cantó, sino que además discutió y provocó la renuncia de la Bomba Tucumana.

A partir del bajo rating, América Tv decidió apostar a algunos cambios en el reality show, entre ellos la llegada del VAR, compuesto por: la cantante de "La Pollera Amarilla", Lourdes Fernández y otros artistas, estas figuras son las encargadas de bajar o subir puntaje a las parejas luego del puntaje del jurado.

Coty Romero no tuvo miedo de enfrentar a la Bomba Tucumana

Coty llegó a la pista luego de una tarde movida, con su nombre recorriendo los medios por los dichos de Romina Uhrig, que aseguró que la influencer habría golpeado a su novio, Nacho Castañares: "Me levanté esta mañana pensando que hoy tenía que cantar y estaba mi cabeza en esto. Yo no tengo Twitter pero me contaron que la señora Laura Ubfal hoy en su programa estuvo inventando un montón de cosas", comenzó su relato la correntina.

"Ella también inventó un montón de cosas. Yo estuve en un bautismo el fin de semana y me parece que eso también tienen que respetar. Utilizaron ese evento para sacar mentiras, para decir que estábamos todo mal, que nos habíamos peleado por mi culpa. La pasamos increíble. Me parece que no estuvo bueno que digan eso ", detalló y continuó su defensa: "Lo de Romina está fuera de contexto y Ubfal, desde que salí de GH, me viene castigando. Tiene un problema con la gente joven ella. Lo siento, me tendré que lavar la boca, pero lo tengo que decir: tiene un problema con la gente linda y joven porque seguramente ella no se sintió así nunca . Pero no importa, ya está, deseo que la gente que tiene mucha envidia pueda sanar eso", dijo con la joven denominada "Cuchillera".

Los dichos de Romero provocaron que Gladys La Bomba Tucumana se involucre en la polémica: "La gente joven tiene ese problema, que cree que nunca van a envejecer. O piensan que hacen daño diciéndole a las personas que somos más grandes que somos grandes o viejas... No está bueno, amor", confrontó a la participante. "Yo voy a envejecer pero no voy a ser como Laura Ubfal, de mentir. Ella dijo que yo había peleado con Nacho y con Juli Poggio en el bautismo. No hay nada más alejado que eso", volvió a defenderse la ex "hermanita", que luego cantó la canción "Llorar" de Jesse & Joy.

"Venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías, en los cambios se notó mucho. Hubo muchas desafinaciones tuyas, chiquitas, no tan graves. Y la verdad que no me gustó, no me dijo nada, pasó como si nada. Además de tanto que hablaron, me olvidé de lo que cantaron", dijo la oriunda de Tucumán y le aplicó un puntaje negativo que le bajó dos puntos a la pareja. "La próxima tendré que cantar 'La pollera amarilla', a ver si se me entiende...", redobló la apuesta la correntina, y se generó un tenso ida y vuelta: "Esta bien, la gente de ahora, de esta época... Es como raro todo para mí", le respondió Gladys.

Gladys la Bomba Tucumana renunció al Cantando 2024

"Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género , si vamos a hablar. Este tema se confirmó, hay un video, no estoy hablando sin pruebas. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda la juventud y no solamente de la que está dando la cara acá parada", argumentó la participante tomándose de la denuncia de género en contra de Tyago Griffo. "Sí, la verdad que la juventud está pasando por un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene fama y les pasa esto. Que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo...", dijo La Bomba Tucumana, pidiendo permiso para abandonar el estudio.

La mañana del martes, Guido Zaffora fue el encargado de contar en Intrusos que Gladys renunció definitivamente al Cantando 2024. La cantante habría llegado al estudio con las peor de las energías y el cruce con Coty Romero fue la gota que rebalsó el vaso.