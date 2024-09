"Cuidá todo...": el millonario ultimátum de Wanda Nara y el desolador presente de Icardi en Turquía

Sigue la novela turca. Mientras Wanda Nara se prepara para regresar el próximo lunes a la pantalla de telefe, Mauro Icardi sigue cada uno de los movimientos en redes de su ¿ex? mujer desde Estambul. El delantero de Galatasaray enfrentará en los próximos meses la renovación de su contrato y deberá definir si sigue en el Viejo Continente o pega un volantazo total en su carrera.

Por estos días, la conductora de Bake-Off divide su tiempo entre las grabaciones del reality de pastelería y el sinfín de actividades que sus cinco hijos llevan adelante en la Argentina. Y es que, en esta oportunidad, Wanda está decidida y piensa radicarse de forma definitiva en el país; algo que ya generó tensión con Icardi.

El primer paso fue inscribir a sus hijos en un colegio bilingüe local, ubicado en La Lucila. Atrás quedaron los días de las clases a distancia con el instituto internacional al que acudían en Turquía. Desde hace al menos un mes, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca acuden a la exclusiva escuela y comienzan de a poco a estudiar, por ejemplo, historia argentina.

El nuevo departamento de Wanda Nara en el Chateau Libertador

Semanas atrás, Wanda compartió con orgullo un video en el que se las podía ver a sus hijas menores estudiando la vida de José de San Martín. Mientras tanto, su hijo mayor, Valentino, es el único que estudia en la escuela de River, donde además juega en las juveniles del club de Núñez.

Ese es el motivo por el cual la empresaria decidió realizar el año pasado una millonaria inversión en el Chateau Libertador, el exclusivo edificio en el que tiene más de cuatro departamentos. Y es que, aunque cada vez que venía a la Argentina se instalaba en la propiedad que en su momento compró con Maxi López, lo cierto es que ya sentía que le quedaba "chico".

Wanda Nara celebró tener su "tercer vestidor propio" en Buenos Aires

En mayo de este año, la empresaria se mudó a un piso entero en la torre y celebró: "La felicidad de mi casa nueva. Por fin tres vestidores para mí en Buenos Aires". Y, al mismo tiempo, decidió conservar la otra propiedad que habitaba, aunque sin saber qué uso le podría dar: "¿Qué hago con mi depto viejo? No lo quiero vender. ¿Lo hago oficina de WN, lo alquilo o lo dejo de 'bulo' de emergencia para amigas?".

Cabe recordar que en diciembre del 2022, cuando todavía las heridas del affaire de Icardi con Eugenia "La China" Suárez seguían abiertas, Nara ya analizaba la posibilidad de instalarse de forma definitiva en el país. Sin embargo, su único miedo, era la reacción que tendrían sus hijos, quienes pasaron la mayor parte de su vida viviendo primero en Italia, luego en Francia y finalmente en Turquía.

Los hijos de Wanda Nara en la redecorada mansión de Santa Bárbara

"Instalarme en el país no es posible hoy. Si bien yo amo a la Argentina, mis hijos acá son un poco extranjeros. El plan es venir más seguido. Y lo más probable es que yo siga haciendo 'los chinos' que he estado haciendo todos estos años, tomando aviones para llevar a los chicos de un lado a otro. Los padres hacemos muchos sacrificios por nuestros hijos, y la que ha sacrificado su carrera, en general, siempre he sido yo", advertía en su momento, en diálogo con la revista Hola.

Sin embargo, el 2023 marcó un antes y un después para Wanda y sus hijos. Los pequeños comenzaron a pasar cada vez más tiempo en la Argentina, mientras la empresaria llevaba adelante la conducción de MasterChef y luego el lanzamiento de su carrera como cantante solista. Desde ese entonces y hasta la actualidad, fue Icardi quien debió alterar su cronograma laboral para viajar a su país natal y compartir tiempo con sus hijas. Las pequeñas, cabe resaltar, también viajaron solas con él a Estambul durante el año.

Wanda mostró orgullosa su nueva cocina y ahora quiere armar una huerta orgánica

Con los niños ya "argentinizados" y el mayor dando sus primeros pasos en River, Wanda ahora sí tomó la decisión de hacer base en Buenos Aires. Y, claro, tiene un sinfín de propiedades para elegir. En principio, la empresaria seguirá viviendo en el piso del Chateau Libertador, emplazado a pocos metros del Monumental, para facilitar el día a día de Valentino.

Pero el destino familiar de los fines de semana será la fastuosa mansión del barrio privado Santa Bárbara, recientemente redecorada a su gusto. "Estoy viviendo en Argentina y me voy a quedar acá, hay otro gran proyecto que tenemos y que vamos a hacer acá", celebró días atrás, antes de preguntarle a sus seguidores si le podían dar consejos para armar una huerta orgánica en su casa de fin de semana.

¿Qué pasará con Icardi? Al momento, su continuidad en el club turco está en duda. El cambio en la comisión directiva del club podría condicionar su futuro en Turquía, más aún si se tiene en cuenta la jugosa propuesta que recibió para jugar en Arabia Saudita. En efecto, Wanda -que sigue siendo su representante- ya viajó al país árabe para acercar posiciones, pero aún no hay nada firmado.

¿El mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi?

Por estas horas, el propio Icardi no descarta pegar un volantazo y trasladarse a la Argentina para estar más cerca de sus hijas. En caso de hacerlo, el delantero estaría sacrificando millonarios contratos en euros para terminar su carrera deportiva en el país que lo vio nacer, pero nunca jugar.

¿Acaso se trata de una prueba de amor para Wanda? Cabe resaltar que en las últimas horas, la conductora televisiva compartió un llamativo posteo en sus redes sociales, con la leyenda: "Cuidá todo lo que el dinero no compra".