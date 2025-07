"La vida es un infierno": el doloroso relato de Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi no solo conmocionó al mundo del espectáculo: también dejó un vacío emocional entre quienes siguieron de cerca su historia de amor de casi dos décadas. En las últimas horas, el propio Vázquez decidió hablar del tema, aunque no lo hizo en cámara, sino en una charla privada con Yanina Latorre, quien compartió en Sálvese quien pueda los detalles más sensibles de ese diálogo cargado de dolor. "Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me dijo que su vida es un infierno", reveló la conductora de América TV. Según contó, fue el actor quien la llamó.

De acuerdo con Latorre, notó al protagonista de Rocky visiblemente afectado. Al parecer, la llamó para agradecerle el respeto con el que había tratado el tema y, al mismo tiempo, para dejar en claro algunos puntos que consideraba importantes. Entre ellos, uno fundamental: la separación no se debió a terceros en discordia ni a una infidelidad. "Me habló de desencuentros, de situaciones íntimas que no voy a contar. Me dijo que la crisis venía desde hacía más de un año, que intentaron de todo: viajes, terapia, incluso vivir separados un tiempo para ver si se extrañaban", relató la periodista.

La ruptura, dijo él, fue el desenlace de un largo proceso de desgaste. "Para mí ella lo dejó a él. Tengo un dato que me hace creer eso, o que ella estaba más en otra cosa, pero no hablo de otra cosa sexual. Ella empezó a crecer por su lado en Olga, él siguió con su obra. Empezaron cuando ella tenía 22 años, muy chica, no conoció prácticamente otra cosa. Me dijo que cuando compartís absolutamente todo, el crecimiento personal puede volverse difícil. Que fueron una pareja simbiótica", contó.

Y siguió: "Me dijo que hicieron todo juntos, pero que eso también genera cansancio". Durante la conversación, Nico habló sobre el impacto emocional que aún le genera la tragedia de Miami, donde ambos sobrevivieron al derrumbe de un edificio en 2021: "Me dijo que no puede hablar del tema, que lo tiene enloquecido. Sigue en terapia, no lo tiene resuelto".

Los rumores que lo vinculan a la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Roicky, también fueron parte de la charla. Latorre fue directa: "Le dije que mi fuente me dijo que se había enamorado de Dai. Me dijo que eso es mentira, que la gente es una basura por inventar eso, que tiene a alguien en su entorno que lo odia y que filtra cosas falsas. Me juró que Dai es su contención emocional, su amiga, casi una hermana", detalló.

Gime Accardi y Nicolás Vázquez

Según Vázquez, Dai es solo una amiga y una contención emocional. "Me dijo que lo acompaña como una hermana, que lo escucha, que lo ayuda a sostenerse". En ese contexto, el actor aseguró que no hay nadie más en su vida: "Me dijo que sigue convencido de que Gimena es la mujer de su vida, que no va a conocer a otra como ella", afirmó Latorre. Más allá del éxito profesional que atraviesa -con su protagónico en Roicky agotando funciones en Calle Corrientes-, Nico confesó que no puede dormir, que no logra disfrutar del presente y que cada función le cuesta. "Está roto por dentro", resumió la panelista.

Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación tras 18 años juntos

La conversación entre ambos se dio pocas horas antes de que el actor volviera a subirse al escenario. "Me llamó desesperado, llorando como pocas veces escuché llorar a alguien", dijo Yanina. Y aunque Vázquez no pidió ocultar la verdad, sí rogó que se respetara la intimidad de ciertos detalles.