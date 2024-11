Cúneo vs. Fantino: el explosivo cruce cargado de insultos, apodos de mal gusto y amenazas

La rivalidad entre Santiago Cúneo y Alejandro Fantino, por llamarla de alguna manera, ya que está marcada por insultos, chicanas, bravuconadas, provocaciones y hasta amenazas, sumó un nuevo y explosivo capítulo en las últimas horas. Resulta que el ex Crónica TV volvió a cruzarse con el ex relator deportivo y volvió a poner en primera plana una disputa que data de años y que, según el propio Cúneo, en algún momento podría dirimirse "a los golpes".

Todo se originó a partir de la dura crítica que Fantino hizo en su canal de streaming Neura Media en referencia a los cortes de rutas y calles organizados por el sindicato de camioneros, liderado por Pablo Moyano. El ex Animales Sueltos cuestionó la estrategia sindical, acusándolos de actuar con firmeza solo en zonas urbanas, como la Avenida 9 de Julio, pero de evitar enfrentarse a los sectores rurales, a quienes calificó como más difíciles de intimidar. En un tono sarcástico, Alejandro destacó: "Son muy machos acá en la 9 de Julio, pero ¿por qué no lo hacen donde realmente lo tienen que hacer? Háganlo con los gringos, en el interior".

De hecho, mientras se sacaba la remera para mostrar su cuerpo trabajado, el conductor de Neura disparó con ironía y a base de chicanas: "Córtenle la ruta a los cosecheros cuando van al sur a hacer la cosecha fina. Vayan a cortar ahí, muchachos, hagan las asambleítas ahí. Corrieron en culo los camioneros cuando vino ese que le faltaba un diente y les iba a tirar un panal. Son muy machos acá en la 9 de Julio, con grupos de 500, 600 o 4000 personas. Moyano aparece con cinco gordos al lado, todos marcados, y claro, asusta. Pero ¿por qué no lo hacen donde realmente lo tienen que hacer? Háganlo con los gringos, en el interior".

Se ve que esto molestó, y mucho, al conductor de 1+1 = 3, ciclo que se trasmite por Canal 22 Web, quien salió a responderle a Fantino con una gran batería de descalificaciones e insultos. Sin ir más lejos, Cúneo, conocido por su estilo más que directo y confrontativo, no solo cuestionó los dichos del hincha de Boca, sino también su vínculo con el gobierno de Javier Milei, al que calificó como un régimen "fascista" y "asesino". "Todavía respira Fantino, el tipo que un día tuvo que dejar de relatar fútbol porque era muy difícil relatar un deporte cuando te tomas las líneas", comenzó el ex Disney con su ataque, el cual no tardó en viralizarse en redes.

En una intervención cargada de insultos, Cúneo acusó a Fantino de recibir dinero para sostener su canal y lo apodó reiteradamente como "Fafafa", en alusión a un presunto consumo de drogas. "El tipo, en su locura demencial, su chupada de tabrosa al presidente y a toda la troupe de hijos de pu... que lo mantienen con el dinero mugriento con el que mantiene un stream que no lo escucha nadie, sigue construyendo su faceta, su peor faceta, como representante de la peor escoria, de la peor lacra cloaca que pueda tener este régimen de fascistas, hijos de pu..., asesinos, a los cuales me voy a dedicar ahora", arremetió Santiago.

Entre otras cosas, afirmó: "Pero quiero que veas lo que hace este estúpido, este descerebrado, este ser inferior y diminuto, que es Fafafa. Fafafa vive haciendo acting para justificar los sobres. Fafafa se pasa de la raya, Fafafa, y cuando se queda a cuenta ya se la tomó la raya, Fafafa". Y en otro momento de su alocución, amenazó antes de poner al aire el clip donde el ex Animales Sueltos cuestionaba los cortes que llevan adelante el sindicato de camioneros:" A ver qué decía Fafafa. A ver, Fafafito, te haces el cancherito, lo hacen de diminutivo, te voy a bajar todos los dientes, Fantino. No te va a quedar uno. ¿Te acordás de la última vez que te hiciste el canchero?".

De esta manera, Cúneo recordó una invitación previa que le había hecho a Fantino años atrás para resolver sus diferencias "a golpes de puño", algo que, según él, el ex relator habría evitado bajo la excusa de estar "preparándose para pelear". En este contexto, el conductor de 1+1 = 3 intensificó sus insultos, tildando a Fantino de "falopero" y "chupamedias" del gobierno. Además, mencionó a Natacha Jaitt, insinuando que la figura de la fallecida mediática se cierne como "un fantasma" sobre Fantino. "Te dije, aflojá con la falopa y nos vemos cuando quieras. Yo con faloperos no peleo porque no forma parte de las reglas honestas del buen combate. Ahora, sos un ser diminuto, enfermo, tenés problemitas, papá. Dejá de ser tan chupapij... porque se te nota, se te brota y aparece el fantasma de Natacha flotando arriba tuyo", cerró.