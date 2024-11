Vanina "La Leona" lanzó "Mucha mujer", su nueva canción al ritmo de la cumbia santafesina

Cuando Vanina "La Leona" conoció a Miguel Ángel Pierri, nunca creyó todo lo que se iba a modificar su vida. Es que, tras enamorarse del exitoso abogado hace más de una década, luego se casó con él y abandonó el trabajo que tenía como agente de la Policía de Santa Fe. Con los años y el apoyo de su marido, pudo lanzarse detrás de su sueño: el de ser cantante de cumbia. Hoy, y a pocos años de su lanzamiento, no para de crecer en la movida tropical, al punto de que editó y publicó una nueva canción durante la última semana: "Mucha mujer".

"Tú que jugaste con mi vida y mis sentimientos. Hoy vuelves a mí buscando mis besos. Tarde llegaste a entender lo que necesito. No pierdas más ya tu tiempo, sigue tu camino. No soy la misma que ayer. Presa estaba en tu querer. Sigue cobarde tu vida, fui mucha mujer", comienza el último lanzamiento de "La Leona", con el típico sonido de la cumbia santafesina como estandarte.

"Es una cumbia al estilo santafesina que habla sobre una mujer que no fue valorada y que supo y tuvo el valor de alejarse y ponerse en prioridad", reveló Vanina ante BigBang . "Creo que es una de esas cumbias que se gritan, no que se cantan. Que se dedican con mucha satisfacción", agregó después.

Ante la pregunta acerca de cuánto de autoreferencial tiene su nueva pieza, "La Leona" reconoció que algo de eso tiene. "A veces por cobardía y falta de convicciones se pierden cosas, y a veces un gran amor", sentenció la cantante. "La vida me está dando la posibilidad de ponerle melodía a mis palabras. Espero que la gente la conozca, la escuche porque se van a hacer carne, o les va a dar coraje", deseó.

Vanina Hussein en la redacción de BigBangNews.

"En este pasaje musical, no solo está bueno hacer bailar sino empatizar con lo cotidiano. Nunca se sabe a quién le estamos dando valor o fuerzas y eso es lo que quiero: llegar al corazón y a la razón, dejando el mensaje de que siempre se puede salir mejor de una relación en la que no nos trataron como merecemos", reflexionó. "El diamante antes era sólo un carbón que soportó una presión extraordinaria", cerró.

La canción se suma a otros éxitos con firma propia que editó en los últimos dos años. "La despechada", "La Leona", "No fuiste tú", son sólo algunos de los tantos singles que lanzó en su postulación como figura de la movida tropical argentina. Su crecimiento en los últimos tiempos fue ascendente al punto de que llegó a actuar con bandas emblemáticas del género como Los Charros.

Vanina Hussein y Miguel Ángel Pierri el día en el que dieron el sí.

La temática del último tema en cuanto a la historia que cuenta es la de los típicos desamores en los cuales se puede superar un viejo amor, tras la aceptación de que este no era el que se merecía. "Y ahora soy yo la que ríe por mí. Y ahora soy yo la que vive sin tí. Date la vuelta sigue tu camino y que seas feliz", dice una de sus estrofas.

En otra entrevista previa que otorgó a BigBang , Vanina aseguró que Pierri "es el gran promotor" de su carrera musical. "Nosotros nos ayudamos mucho, somos un matrimonio muy unido. Pasamos muchas cosas juntos, buenas, no tan buenas, enfermedades y logros profesionales de él. Me marcó un camino. Cuando le dije mi decisión me dijo: 'elegí tus profesores, formate, que yo te apoyo'", recordó.

Cuando ofreció esas palabras, el apellido de Vanina recién sonaba en la movida tropical. Hoy, canción a canción, se hace cada vez más conocido. Su sueño, el de que hombres y mujeres la canten y la bailen, ya se logró. Ahora sólo resta disfrutarlo.