Jimena Barón en Tailandia: palitos para Daniel Osvaldo y pole dance para levantar temperatura

Con Wanda Nara anunciando que se bajaba de sus proyectos laborales para cuidar a sus hijos, Pandora tuvo que patear el tablero y conseguir a una nueva celebridad argentina para su evento anual en Tailandia: así llegaron a Jimena Barón, quien encantada aceptó el desafío.

Si bien significaba un gran paso en su carrera y un disfrute personal a la hora de conocer la cultura asiática, "La Cobra" tuvo sólo 24 horas para armar los looks que requería la marca internacional de joyas, mientras que sus colegas fueron avisadas con meses de anticipación.

Jimena Barón deslumbró en la noche de brillos en Tailandia

Jimena Barón está devorando el mundo de la moda con cada uno de sus outfits, así como genera contenido que tiene a los usuarios de Instagram completamente atrapados: "Acá charlado con las chicas", bromeó en un primer instante junto a una imagen donde se encontraba disfrutando de un momento a solas; sin embargo, luego se mostró junto a sus compañeras entre las que se encuentran Julieta Poggio, Pampita y Zaira Nara.

¿Con quién está Momo?

Mientras la cantante muestra su paseo por Bangkok, su hijo Momo quedó al cuidado de su novio Matías Palleiro: "Homework de domingo. Con razón te fuiste a Tailandia", escribió el empresario junto a una historia de Instagram donde se encuentra realizando la tarea del colegio con el menor. Según profundizó en un siguiente video, los hombres de la casa resolvieron problemas matemáticos, con un resultado excelente en cada ecuación.

Mientras Jimena Barón disfruta de grandes lujos en Tailandia, su novio se encarga de la tarea de su hijo Momo

No es la primera vez que la pareja de la artista comparte con el pequeño, ya que no sólo es parte de su vida cotidiana al vivir bajo el mismo techo, sino que además lo apoya en aventuras como ir de campamento o realizar diferentes deportes. Por otra parte, Jimena Barón cuenta con la ayuda de Mari, la señora que la asiste con todo tipo de tareas de cuidado, aunque en estos momentos está en reposo absoluto luego de sufrir una caída días atrás.

"Mientras tanto Q le enseña matemáticas a Momo. La suerte que tengo es total ", escribió orgullosa junto al posteo de su novio, con el que dejó en evidencia la falta de compromiso de Daniel Osvaldo, padre del menor. Luego de saber que su primogénito estaba en buenas manos, la influencer se dedicó a disfrutar de los templos de la ciudad, y de pasar por los stand de Pandora. Así cómo lo dio todo en la noche de brillos.

Jimena Barón apeló al humor y mandó indirectas a Pandora pro contratarla a último momento

Siguiendo con la temática implementada por la empresa de joyas, la modelo apostó por un vestido completamente brillante y el pelo con ondas. La joven dio todo de sí en una noche tailandesa a puro pole dance, donde no se salvó ni el CEO de la empresa, a quien subieron al escenario para realizar un baile hot.