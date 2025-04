Daniela Vera Fontana rompió el silencio tras denunciar al actual de Cinthia Fernández: "Tengo miedo por los contactos que tiene"

Si de protagonistas se trata, sin dudas Cinthia Fernández y su novio, Roberto Castillo fueron los personajes que se llevaron las miradas durante el último fin de semana. Y es que los tortolitos se enfrentaron a la ex esposa del abogado, , que luego del escándalo salió a hablar.

El pasado sábado, el letrado buscó a sus dos hijas, fruto de su antigua relación, y fue allí donde protagonizó un momento de gritos y tensión que terminó con el llanto desconsolado de las menores, gritos de los adultos y escraches en redes sociales.

La ex esposa de Roberto Castillo lo denunció y confiesa tenerle miedo

Con el pasar de los días, Vera Fontana habló en Mujeres Argentinas, para dar su versión de los hechos: "Después de lo que pasó, vuelvo a la plaza y hablé con mi abogada que me dijo que fuera a la policía . Mi nena lloraba pero él no le daba bolilla, sólo estaba preocupado porque me quería filmar. Yo vivo sola con mis hijas, tengo miedo".

Las panelistas no dejaron pasar por alto su declaración y redoblaron la apuesta al preguntar a quién le temía y ella fue clara: "Me da miedo la situación, a los contactos que tienen ... me da hasta miedo decir que tengo miedo". La ex de Castillo no quiso profundizar en ese tema pero sí advirtió: "Ellos necesitan cámaras porque son personas públicas. Les interesa la fama. Mi vida va por otro lado, no me interesa nada más que mis hijas. La situación se desmadró sin sentido. Yo tengo que dejarlas con el padre y esta mujer, lo único que pedí yo era que tuviera las sillitas del auto".

Por último, Daniela Vera Fontana se refirió a Cinthia Fernández: "Lo que menos quiero es una guerra entre mujeres. Mis hijas no me hablan de ella pero si lo hicieran, bienvenido. Yo esperaba, de madre a madre, que me dijera que tenía razón y que iban a conseguir las sillitas del auto. Nada más".

Por otro lado, la mujer estuvo en Puro Show donde dejó en claro que su ex pareja tiene un objetivo diferente al de ella: "Él lo que quiere inculcar es que esto es una pelea entre mujeres, entre su actual pareja y yo, porque le encanta estar en el medio. Es un ser narcisista que quiere provocar eso".

En ese marco, recordó lo sucedido en la plaza: "Lo que menos le interesaba era lo que yo le estaba diciendo. '¿Trajiste las sillitas?' Porque ya tenía reiteradas veces que veía su manejo sin las sillitas. Él me dice: 'Estás enojada porque te respondió Cinthia. ¿No te bancás la respuesta?'. Todo así. Te come la cabecita ".

En el programa también estaba presente, vía telefónica, Roberto Castillo que reconoció su error al no llegar con las sillas como la ley marca que deben transitar las menores. Fue entonces cuando la discusión pasó entonces a otro plano: el económico. "¿Por qué no hablamos de que no pagás la cuota alimentaria ni el alquiler de tus hijas del mes de abril?", lanzó Daniela. El abogado intentó justificarse: "Me mandaste ese mismo momento antes de ir a la plaza. Me dijiste: 'Traeme la plata de la cuota'. Y yo te dije: 'Listo, perfecto. Tengo la factura acá, la mando ahora, la de este mes'". Sin embargo, ella remarcó que debía abonarla del primero al quinto día del mes, por lo que estaba incumpliendo con el acuerdo. "Fue cinco el sábado cuando se generó todo este disturbio", replicó él nervioso.