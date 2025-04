Llanto, gritos y violencia: Cinthia Fernández, en medio de una feroz disputa familiar por las hijas de su pareja

Una discusión entre el abogado Roberto Castillo y su ex pareja Daniela Vera Fontana por la falta de sillas de seguridad en el auto para las hijas de ambos, Olivia de tres y Helena de dos años, se viralizó en las redes sociales, por la dureza y la violencia de la disputa de la cual también fue parte Cinthia Fernández, actual novia del letrado. La difusión la hizo la periodista Fernanda Iglesias, quien sumó que la madre denunció al progenitor en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) "por situaciones previas".

La violenta situación, propia de una separación no digerida por las partes, tuvo como protagonistas a los desconsolados llantos de las dos criaturas, que conmovieron a quienes los oyeron y que transformaron un video propio del mundo de los chimentos en un documento tristísimo de dos niñas que no tienen nada que ver con la pelea de sus padres y no deberían estar en el medio.

"No tienen sillita de seguridad, Cinthia me está grabando", se escucha repasar a Vera Fontana en el tape, mientras graba el interior del vehículo sin las medidas de seguridad correspondientes. "Salí de mi auto, por favor", le pidió enseguida Cinthia, en una de las pocas declaraciones que se le oyeron. La modelo también la grababa y, según Iglesias, fue quien "se tuvo que ir corriendo a comprar sillitas".

Enseguida el video cambia y se ve a Castillo en un diálogo más ameno con su ex, mientras él tiene a sus hijas en brazos. "Te pedí por favor que las saludes, quisiste venir conmigo, querés meterte a la camioneta", reclamó el abogado. "Quiero ver cómo viajan", respondió Fontana. "Estás grabando, me parece lamentable", opinó él. "A mí me parece lamentable que no tengas sillita porque es la seguridad de nuestras hijas", cuestionó ella.

La denuncia de Daniela Vera Fontana a Roberto Castillo en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Lo que estás haciendo es un show patético. Si querés, quedate con las bebés, no pasa nada. Voy a comprar las sillitas y vuelvo", planteó el letrado. "Dale. Andá a buscar las sillitas y se van con vos", sostuvo su ex pareja. "Es lamentable lo que hacés", insistió Castillo. "¿Está mal que yo esté interiorizada y me preocupe por la salud de nuestras hijas? En todo caso vos te tendrías que preocupar. ¿Por qué no tenés sillitas si antes tenías?", preguntó ella.

"Mirá, te voy a decir algo, Dani. Te pedí por favor en la plaza que te quedes con la mamá con la que estabas. Quisiste venir hasta acá", explicó en otro tramo Castillo, quien mientras hablaba fue interrumpido por la madre de sus hijas. "No grites. Están las bebés", pidió él. "No estoy gritando, Rober. Es mi tono de voz y vos sabés que lo que menos hago en la vida es gritar", señaló ella.

El apoyo de Cinthia Fernández a su pareja Roberto Castillo, tras la pelea pública con su ex pareja por la tenencia de sus hijas.

El video vuelve a cambiar de locación y de momento, aunque todo en la misma plaza donde se dio la discusión. "Si está grabado, ¿para qué te fuiste al auto?", protestó él. "Voy a llamar a la Policía para que vea esto. ¿Por qué no me marca?", afirmó Fontana entre lágrimas de angustia. "¿Querés que la llame yo?", le planteó el abogado. "¿Por qué no comprás sillitas de seguridad?", cuestionó ella. "¿Y por dos sillitas vas a hacer esta escena?", cerró él.

En el medio, una mujer que estaba con Fontana intentaba correr a las menores de la escena. "¿Querés aguita? Acá está la botella de agua", le proponía a las bebés. Se sabe que, además, estaba presenta Pilar de 11 años, la otra hija de Castillo con una anterior pareja. Mientras tanto, Iglesias compartió en sus redes sociales la carátula judicial de la denuncia de Fontana ante la OVD de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La dura historia de Cinthia Fernández contra Daniela Vera Fontana, madre de dos de las hijas de su pareja actual Roberto Castillo.

Más allá del gesto de ir a comprar las sillas, Fernández apoyó a su pareja con una historia de Instagram que subió de él con una de sus hijas en brazos, la cual acompañó con la canción "Guerrero" de Emilia Mernes. Luego, en otra historia posterior, lanzó un duro reclamo contra la ex de su actual novio.

"Estuve todo el día trabajando y recién veo todo lo que me mandaron: es penoso tener que contestar al despecho de esta mujer. Qué triste papel hacés. Me implica tener que exponer situaciones de menores. Es vergonzoso esto, pero lamentablemente no me queda otra porque se me acusa de maltrato. Ojalá puedas ser feliz y dejes de romper las pelotas algún día", escribió Cinthia.

Daniela Vera Fontana y Roberto Castillo, cuando todavía eran pareja.

Fontana también aprovechó sus redes para continuar con su reclamo. "Avísenle al papá que no es hora para que estén por cenar ni tampoco despiertas. ¡Ah claro! Seguro las hace faltar otra vez al jardín por la mañana. ¿Apostamos?", lanzó. "Que alguien me explique cómo hace para estar 8 AM en un cole y en un jardín. ¿Se convirtió en súper poderoso?", preguntó en otra historia. "Una mañana que madrugás en la semana para llevarlas y de los 3 jueves que van sólo las llevaste una a la mañana. Se llama respeto por la vida de nuestras hijas, rutina, compromiso, enseñar con el ejemplo", enumeró.