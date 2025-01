"¡De acá no me saca nadie!": Yanina Latorre explotó y reveló la crisis entre "La China" y Mauro Icardi

El escándalo no para. Después de que Eugenia "La China" Suárez enviara a su abogado a los medios a desmentir a Yanina Latorre -quien aseguró en las últimas horas que la actriz había arrancado las negociaciones con los padres de sus hijos para poder instalarse en Turquía con Mauro Icardi-, la panelista de LAM respondió enfurecida desde Miami y reveló que la pareja estaría atravesando un mal momento.

"¡Nah! La data que tengo es mortal", arrancó Latorre desde su cuenta de Instagram, con una nueva catarata de lapidarias historias en las que habló de la intimidad de Icardi y la actriz. "¡Pidieron mi cabeza! Ellos cogen, se cuernean, hacen sufrir a los hijos, mediatizan, se separan y la culpa es mía", sumó.

Audio Wanda Nara

Según Latorre, Suárez e Icardi mantuvieron el domingo una reunión con el abogado de la actriz. En ese encuentro, la ex Casi Ángeles habría intentado que el futbolista despidiera a las tres abogadas que lo representan y lo deje a su letrado a cargo de la escalada judicial que mantiene con Wanda Nara.

"Me están diciendo que la oriental y Mauro no están bien. Alguien me dice de su entorno: 'Esto tiene poca vida'. Ella está rompiendo mucho los huevos con todo y lo quiere obligar a cambiar las abogadas. La oriental no sólo quería la vida de Wanda (reconozco que le tengo que dar la razón, la critiqué mucho cuando me lo dijo) sino que también quiere manejar a Icardi", sumó.

El nuevo book de fotos de "La China" Suárez y Mauro Icardi

En sus historias, Yanina reveló una frase que "La China" le habría dicho a sus íntimos, en alusión a su noviazgo con Icardi y su acelerada convivencia en la mansión de seis millones de dólares que Icardi compró en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta. "¡De acá no me saca nadie!", se habría jactado la actriz. "¿Eso es amor o interés?", se preguntó la panelista de LAM.

"En una videollamada entre la oriental, Mauro y el abogado de ella... ella enojada le dijo: 'Quiero que vos representes a Mauro. Las tres abogadas son unas boludas. El tipo obvio le dijo que no, alguien serio", agregó.

En esa reunión, "La China" e Icardi le habrían "pedido la cabeza" judicial de Latorre. "Gracias a Dios el abogado les dijo que era imposible meterme una causa penal porque soy periodista y bla. Me está cayendo bien el abogado de la oriental", chicaneó.