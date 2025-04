Romina Uhrig, entre el escándalo y la polémica: alcoholemia positiva, papeles en falta y una deuda millonaria

Si hay algo que Romina Uhrig sabe hacer bien, además de generar contenido para redes, es protagonizar escándalos. La ex diputada y ex participante de Gran Hermano volvió a estar en el ojo de la tormenta tras ser detenida por conducir con un nivel de alcohol en sangre que casi triplica el permitido. Pero la historia no termina ahí: a su falta de responsabilidad vial se suman documentos en falta y una deuda millonaria que la dejó expuesta como nunca.

El hecho ocurrió el pasado domingo cerca de la cancha de River Plate, en la zona de Udaondo. Según informó el periodista Pepe Ochoa en LAM (América TV), la influencer manejaba con "varias copas de vino encima" y al ser sometida al test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. "La detuvieron el pasado domingo. Iba manejando y le hicieron el control de alcoholemia y le dio 0,98", informó el panelista.

Como si eso no fuera suficiente, al momento de la inspección, Uhrig tampoco pudo presentar la cédula verde del vehículo, carecía de seguro y llevaba más pasajeros de los permitidos en su camioneta Ford Territory. ¿El desenlace? Licencia retenida y auto incautado. "Cuando le pidieron la cédula verde no la tenía. Tampoco tenía el seguro para el auto. Por eso le retuvieron la licencia. Además, llevaba más gente de la capacidad permitida", agregó Ochoa al relatar lo que había ocurrido.

Pero la seguidilla de problemas no terminó con este episodio de imprudencia al volante. En los últimos días, LAM reveló también que Uhrig y su ex pareja, Walter Festa, dejaron una casa alquilada en condiciones deplorables y con una deuda de proporciones astronómicas. "Cuando el contrato de alquiler termina, ellos se retiran y entra la dueña de esta casa a ver cómo había quedado la situación de la casa", detalló el bueno de Pepe, antes de enumerar los daños a la propiedad.

La dueña del inmueble, ubicado en General Rodríguez, se llevó una desagradable sorpresa al ver el estado en el que la propiedad había sido abandonada: filtraciones, carpintería destruida, una pileta llena de agua podrida y un sinfín de deterioros que dejaron la vivienda en ruinas. "No se la dejaron como la entregó. Entonces la propietaria empezó a hacer fotos y todo. Y dijo 'bueno, esto es peor de lo que yo pensaba', porque dejó no solamente cosas rotas, sino la pileta con agua podrida", sumó.

Pero lo más impactante fue la cifra total de los daños y las deudas acumuladas: más de 52 millones de pesos. Dentro de este monto, se incluyen $49.150.000 en reparaciones de plomería, pintura, cerrajería y vidrios templados, mientras que sólo en servicios adeudan $104.904 de gas, $529.970 de luz y $1.115.775 de ABL. A esto se suman $1.483.610 en expensas, acumulando una cifra que haría temblar hasta a los mejores financistas.

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.

Mientras Uhrig intenta restarle importancia a los hechos, la indignación crece tanto en redes como entre los vecinos afectados. En definitiva, el paso de la exdiputada por la política, la televisión y ahora la vida cotidiana deja una estela de conflictos, irresponsabilidades y deudas. ¿Se tratará de un desafortunado descuido o de un estilo de vida marcado por la impunidad? Mientras tanto, el escándalo sigue sumando episodios y, como siempre, el reality de la vida de Romina Uhrig parece no tener fin.