Ahorros inagotables, contratos fantasma y monotributo: Yanina Latorre expuso de qué vive Luciana Salazar

Si hay algo que Yanina Latorre sabe hacer bien es encontrar un punto de fricción y exprimirlo hasta la última gota de escándalo. Esta vez, su blanco predilecto es Luciana Salazar, quien desde hace tiempo viene esquivando la pregunta que la conductora de "Sálvese quien pueda" no deja de repetir como un mantra: "¿De qué trabaja Luciana Salazar?". Pero Yanina no se quedó solo en la insistencia mediática. Decidida a encontrar respuestas, se puso su traje de contadora pública y salió a investigar los ingresos de la modelo, asegurando que encontró información explosiva. "Yo que te vengo preguntando de qué trabajás y no me lo querés contestar, y decís que es hostigamiento...como soy contadora pública, no como vos, que nadie sabe para qué servís, me dediqué a buscar tus contratos de trabajo", lanzó contundente.

Con papeles en mano, Yanina disparó dardos afilados: "Es monotributista en la categoría A, la más baja. Declara 650 mil pesos por mes. Ahora decime: ¿Cómo paga la casa, el colegio, Nordelta, el Chateau Libertador, los pasajes?". Como si eso fuera poco, según la panelista, Salazar no tiene contratos de trabajo vigentes desde 2023 y su último ingreso registrado fue de apenas 23 mil pesos. "Hace una cosa muy de matuciera, la dan de alta y de baja en el mismo día. Eso lo hacen para no pagar. La FLIA, Televisión Federal, Jam Producciones... todos le hacen lo mismo", acusó Latorre, que prometió hacerle un "seguimiento" a cada uno de los contratos laborales de la modelo.

Resulta que luego de describir la actualidad laboral de Lulo como "turbia y matuciera", Yanina sentenció: "Lo otro loco es que desde el 2016 para acá hay actividad. Desde el 2016 para atrás no hay nada. Vivió del agua. Lo cual es raro porque no hay nada. Y es monotributista. Y a veces pasa que cuando una persona hace contratos laborales por un día o dos es porque los hace, lo cobra, a veces agarra guita en negro, estoy diciendo lo que hace la gente, y a su vez factura. Porque vos no podés tener un contrato laboral y facturar al mismo tiempo una empresa. Por eso ahora me diste un métier. Me voy a dedicar a estudiar cada uno de tus contratos laborales Luciana Salazar."

Para entender el origen de esta obsesiva investigación, hay que retroceder a octubre de 2023, cuando Mirtha Legrand le preguntó a Luciana Salazar, sin filtro: "¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho". La rubia intentó despejar dudas con una respuesta que, lejos de apagar la polémica, solo avivó el fuego: "Ahora estoy viviendo de mis ahorros. No trabajo en la tele porque alguien me cerró muchas puertas". En aquel momento, la panelista Paula Varela había informado que el equipo legal de Luciana tiene un "pendrive con material desde 2011" que demostraría una campaña sistemática de hostigamiento por parte de Yanina hacia ella.

Yanina Latorre en guerra contra Luciana Salazar

Desde entonces, la mujer de Diego Latorre se ha dedicado con entusiasmo a sostener el misterio. En redes sociales, su pregunta se volvió una especie de ritual: "Buen día... insisto, ¿Alguien sabe de qué trabaja Luciana Salazar?". Y al cerrar el día, la misma historia: "¿Alguien sabe de qué trabaja Luli?". Por su parte, Salazar evita entrar en el barro mediático, aunque cada tanto lanza indirectas sobre el hostigamiento que, según ella, sufre hace años. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el aire, como un enigma que mantiene a todos atentos. ¿Luciana Salazar vive realmente de sus ahorros o hay una fuente de ingresos oculta?