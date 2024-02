De "boludo" a "rompe pelotas": el feroz ataque de Daniel Osvaldo a un periodista en la puerta de C5N

Daniel Osvaldo volvió a estar en el ojo de la tormenta por un nuevo episodio de agresión ante un periodista que quiso frenarlo en la vía pública para consultarle sobre su presente amoroso. En vez de negarle la entrevista o decirle en buenos términos que no tenía intenciones de hablar sobre su vida privada, decidió dedicarle una violenta catarata de insultos que quedaron grabados y desataron una nueva polémica.

Daniel Osvaldo se peleó con un periodista de Intrusos.

Después de un intenso amor con Giannina Maradona, una relación sumamente tóxica atravesada por un sinfín de idas y vueltas, la relación se cortó de un momento a otro y el ex futbolista volvió a apostar nuevamente en cuestión de días al amor otra vez, pero con una persona sumamente inesperada: Daniela Ballester.

La conductora de C5N siempre fue perfil bajo e incluso nunca se supo sobre su vida privada, por lo que fue toda una sorpresa verla blanquear su amor tan intenso con Osvaldo al punto de amarse sinfín y demostrarse acaramelados como nunca antes se los vio. Por eso mismo, y teniendo en cuenta el asombro que generó esta pareja, las preguntas para saber de qué manera comenzó, cuando fue y cómo se llevan siempre generan intriga.

Es por eso que, aprovechando que el ex futbolista de Boca se encontraba dentro de su auto color blanco esperando en la puerta de los estudios de C5N a su novia, un periodista de Intrusos se acercó a consultarle cómo se encuentra actualmente y recibió por parte del ahora cantante, una respuesta totalmente inesperada a base de insultos.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester super enamorados.

"Viniste a buscar a Daniela...", se escucha que le dice el periodista a Osvaldo, que con su peor cara y gestos, le respondió sin ningún tipo de filtro ni problemas. "Que rompe pelotas que son, loco. ¿Todos los días van a venir? Es bastante de mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo porque la pueden complicar a ella en el trabajo. Estamos de novios, estamos felices, estamos contentos, ¿qué más quieren?".

Su enojo fue de menor a mayor escala sin que el periodista pueda meter bocado en el medio que, hasta incluso, no le había llegado a preguntar nada al respecto pero el padre de Morrison decidió contraatacar igual. "Nosotros no somos el público, ni chimenteros, ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice que no quiere hablar, no quiere hablar y tenés que respetar", le dijo con total enojo y remató sin esperar respuesta: "Pero el respeto ustedes no lo conocen, ustedes son así".

Si bien no es algo descabellado ver a Osvaldo fuera de sí y con la peor de las ondas no sólo con la gente sino también con los medios de comunicación que se le acercan, el periodista quiso remar la conversación para quitarlo del enojo y le dijo que él estaba en todo su derecho a decir que no (por la entrevista) y que podía seguir como si nada, aunque de igual manera, le aclaró que "nunca" pueden hablar con él y encontraron este momento clave para hacerlo.

Ante eso, el líder de su propia banda de rock volvió a responder sumamente mal y con su peor carácter, para darle a entender que quería que toda esa entrevista se termine a la brevedad. "Pero yo no quiero hablar con ustedes... ¿cuántas veces te lo dije? Ahora te hablé y ¿qué haces? ¿Venís mañana también?", lanzó.

En ese mismo momento, Ballester salió del canal, saludó amablemente al cronista y al camarógrafo, consultó cómo estaban y preguntó, además, si Osvaldo ya había hablado con ellos. "Sí, re buena onda", le respondió el cronista de Intrusos. En ese momento, se acercó a consultarle a la conductora sobre la crisis reciente que tuvo con su novio y si había sido por un tercero en discordia lo cual el futbolista, desde adentro del auto le gritó. "Ves que sos un boludo", poniendo en total situación incómoda a todos los presentes incluida su novia.