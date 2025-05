Del shippeo con Marcos a la libertad total: Juli Poggio, pareja abierta y verdades sin filtro

La ex Gran Hermano Julieta Poggio fue una de las grandes ganadoras de la edición de 2022 del reality, aunque no fue quien se llevó el premio grande del reality. Aunque en los hechos, la actriz y bailarina fue la que mejor parada quedó para tener un futuro próspero en el mundo del espectáculo. Renovada y con una pareja abierta, la hermanita se animó a destapar la olla respecto a su historia con el salteño Marcos Ginocchio.

Cabe recordar que la joven y el ganador de GH tuvieron una historia oculta, aunque desde las redes y su entorno siempre estimularon que se encuentren como pareja. El "shippeo" entre ambos de aquel entonces, fue una maquinaria difícil de detener y derivó en que ella se convenza de que ambos debían terminar juntos. "Yo también como que me comí toda esa película. Es como que me decían todos y se lo creían, yo también lo vi y es como que dije: 'bueno, sí. Lo quiero'", reconoció en una entrevista que le realizaron en el streaming Olga.

En ese sentido, Nati Jota le preguntó alrededor de todo el tiempo en el que ambos mintieron acerca del affaire que los había unido. "Yo eso lo hacía para cuidarlo a él, hasta que un día dije: 'bueno, yo también soy dueña de mi verdad'. En realidad lo confirmé cuando terminó. Vivió y murió en el mismo momento", relató Poggio.

"¿Por qué él quería reservarlo tanto?", insistió la conductora de Sería Increíble. "Es por cómo es él. Él es cero. Entonces nada", explicó la modelo. En relación a la obsesión que desarrolló por él, la joven contó lo que sintió, aunque lamentó que Ginocchio se fuera "a enterar ahora". "Como que yo nunca soy de estar atrás de pibes, pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba", detalló.

Por otro lado, Poggio describió lo feliz que la tiene la pareja abierta que tiene con el modelo Fabrizio Maida. "Es una relación distinta a esta. Es la primera vez que tengo una relación abierta. Y no tiene vuelta atrás, chicos" , confesó la joven. La ex GH explicó que la situación implica que están con otras personas, aunque no se lo cuentan cuando lo hacen, ni tampoco preguntan.

"Está muy bueno porque es como una nueva manera de amar. Al contrario de lo que piensa la gente, que te da inseguridad y celos, es como que te da mucha seguridad saber que te podés ir con cualquier persona y siempre te volvés a elegir", describió Poggio, en una situación que demuestra una clara recuperación en relación a Ginocchio.