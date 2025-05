De "Torero" a "Bombero": el inesperado y hasta insólito pedido que le hicieron a Chayanne

En un giro que ni el fandom más creativo de Chayanne podría haber anticipado, la ONG PETA -defensora de los derechos de los animales- lanzó un pedido que sorprendió a todos: quiere que el cantante puertorriqueño cambie el nombre de su clásica canción "Torero" por "Bombero". La solicitud fue enviada mediante una carta oficial firmada por Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA para Europa, quien con un tono serio, pero bien argumentado, explicó que la palabra "torero" glorifica una práctica violenta y en decadencia como la tauromaquia, incompatible con los valores actuales de empatía y compasión hacia los animales.

"Siete de cada diez españoles se oponen a estos eventos sangrientos", subraya Bekhechi en su escrito, y propone una alternativa con mejor prensa: "Bombero", símbolo de heroísmo, sacrificio y nobleza. "Los bomberos salvan vidas, no las quitan. Eso sí que es digno de una canción", resumió con elegancia. Chayanne, quien actualmente se prepara para su gira por España con el tour "Bailemos otra vez", aún no se pronunció públicamente sobre el insólito reclamo, pero el tema se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los fans ya proponen nuevas coreografías al grito de: "¡Soy un bombero, mi alma no tiene precio!"

La canción "Torero" fue lanzada en 2002 y es uno de los mayores hits del artista. Con ese estribillo que aún hoy levanta multitudes -"Si te vas, yo también me voy; si me das, yo también te doy mi amor"-, el tema no solo encabezó rankings en América Latina y España, sino que además quedó grabado en la memoria colectiva de toda una generación. El videoclip, rodado en pleno centro de Buenos Aires bajo un calor infernal y con cortes de tránsito dignos de una cumbre presidencial, mostró a Chayanne bailando sobre la Avenida 9 de Julio con su clásica chaqueta de cuero negra, intentando enamorar a una chica que maneja un convertible verde.

X arde: ¿es Chayanne ahora el bombero del amor?

Épico, glamoroso, y -hasta hoy- indiscutido. Pero los tiempos cambian, y con ellos, también las sensibilidades. Según PETA, mantener el título actual de la canción es como seguir aplaudiendo una tradición que muchos consideran cruel. "Un artista con tu influencia puede mandar un mensaje de compasión al mundo", subraya la carta. Las redes hicieron lo suyo. Memes, chistes, montajes con Chayanne vestido de bombero rescatando gatitos, y hasta propuestas para una versión remix: "Si te vas, yo apago el fuego; si me das, yo enciendo tu amor". Nadie quedó afuera del fuego (ni del chiste). ¿Aceptará Chayanne el pedido y se convertirá en el bombero del amor?