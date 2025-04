De vieja cringe a ordinaria, el filoso ida y vuelta entre Yanina Latorre y Yuyito González

Yuyito González hizo su flamante regreso a televisión con su programa Empezar el Día por Ciudad Magazine. No sólo llamó la atención la conductora, sino su nuevo equipo de panelistas, en el que debutó la exparticipante de Gran Hermano, Rosina Beltrán.

El debut de Yuyito quedó en el puesto 17 de la grilla y recibió fuertes críticas. Una de las que le puso el cuerpo al tema fue Yanina Latorre, quien sin pelos en la lengua expresó su opinión contra la actual pareja del presidente Javier Milei. En su ciclo, Sálvese quien pueda, la angelita dejó en claro su desagrado con su colega y su ciclo.

Amalia "Yuyito" González

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar... Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podés arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de dos años", lanzó sin tapujos.

Yanina no sólo atacó a Yuyito, sino a la producción y escenografía que hay detrás. "Me parece deplorables esos muñequitos", continuó haciendo referencia a las miniaturas de Milei y su enamorada. En la misma línea continuó: "¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él?".

Yanina Latorre no perdonó a Yuyito.

Si bien la conductora de Empezar el Día quiere correrse del título "novia de", lo cierto es que ella misma se encargó de hacer pública su relación: "Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces báncate la que venga", explotó Latorre, haciendo referencia al enojo de Yuyito por las opiniones de la prensa sobre su relación con el presidente.

La angelita se caracteriza por su filosa lengua y esta no fue la excepción: "Ella para mí no le termina sumando a él", analizó. Y se preguntó: "¿Da que la novia de un presidente esté desfilando con el cu... y las tetas al aire? Señora, tiene casi 70 años. ¿Para qué lo sube a las redes?".

Lejos de apaciguar las aguas, Yuyito González aprovechó su segundo programa para bromear sobre las críticas que recibió su vuelta a la televisión. "Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?", dijo la conductora y fue su panelista Lucas Bertero quien le acercó un muñeco y le besó la mano. "Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un presidente", le dijo el periodista.

"No, más que el presidente nunca", respondió Amalia rápidamente y continuó: "Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria, ¡ay! Quiénes hablan de ordinaria...".