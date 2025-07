"Te rompo toda la cabeza": Dillom tuvo un feroz y violento cruce con otra persona en un show de AC/DC en Madrid

Una vez más, el nombre de Dillom se vio envuelto en una polémica que encendió el debate en redes sociales. Esta vez, el artista fue protagonista de un tenso episodio durante un show de AC/DC en Madrid. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió cómo disfrutó del recital: "Gracias, viejo hdp, por vos soñé con vivir de esto toda mi vida", escribió emocionado junto a un video de Angus Young, uno de los íconos de la legendaria banda británica-australiana.

Sin embargo, el momento de euforia pronto se tornó incómodo. Mientras coreaba uno de los hits más conocidos de la banda, Dillom comenzó a revolear por el aire su remera, sin notar que estaba golpeando a quienes tenía cerca. Molesto por la situación, un hombre del público lo tomó del brazo y le pidió que se calmara. La respuesta del cantante fue inmediata y agresiva: "¡¿Qué te pasa?! ¡Te rompo todo! ¡Te rompo toda la cabeza!".

En los videos que circularon, se puede ver cómo los amigos del músico intentaron intervenir para evitar que la situación escalara. Ya más tranquilo, aunque con una cuota de ironía, Dillom se acercó nuevamente al hombre, pero esta vez para burlarse. Le hizo gestos, muecas y hasta le bailó de espaldas, aunque el señor eligió ignorarlo por completo.

Como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios criticaron su actitud: "Dillom viviendo la experiencia que nosotros tenemos yendo a sus shows", comentó uno. Otro fue más duro: "Cada vez que veo a Dillom no entiendo cómo @la_pistarini no lo cagó a trompadas. Qué buena tunda le hace falta". En noviembre del año pasado, el rapero había sido tendencia después de que se enfrentara a Pistarini, un tuitero que trabajaba para el gobierno de Javier Milei y que, en un vuelo expresó a través de sus redes sociales: "Lo único que me falta es compartir el vuelo con el pelotudo de Dillom".