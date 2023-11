"Déjenme pensar diferente": Fantino se opuso a Milei y criticó la decisión de privatizar Aerolíneas

La imposición de Javier Milei como el próximo presidente de la Argentina, puso en juego la máxima acerca de que las propuestas de campaña que había dicho eran sólo eso y que las más radicales, como la dolarización y la privatización de la salud y la educación, no iban a hacerse realmente. Pero lejos de bajar su programa, el mandatario electo sigue defendiendo a paso firme sus intenciones a días de su asunción.

Esta aseveración que hicieron miles de votantes sobre él, respecto a que no cumpliría algunas de sus promesas más trágicas para el país, generó que desde los primeros días aparezcan "arrepentidos" de haberlo elegido, a partir de su confesión acerca de la derogación de la Ley de Alquileres y de su desliz acerca de que podrían no pagar los aguinaldos en el Estado. Ahora se sumó a este grupo el periodista que por primera vez lo puso delante de una cámara y lo entrevistó: Alejandro Fantino.

El conductor Alejandro Fantino al aire de Multiverso Fantino por Neura.

El conductor marcó un matiz serio con la idea liberal de privatizar Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional que cumple un rol federal y de integración de todo el vasto territorio argentino. "Yo no estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas porque como tipo del interior sé, profundamente, que hay lugares en donde Aerolíneas no va a volar realmente si se privatiza", advirtió el relator de fútbol desde su canal de streaming Neura.

"Sauce Viejo en Santa Fe, un aeropuerto chiquito en mi provincia. Creo que hay dos vuelos por día. Y yo no sé si después ya no toma más nadie el vuelo... y ustedes me van a decir: 'pero si no hay vuelos por día es porque es deficitario'. Pero no todo es así. No todo es una concepción positivista kantiana de que tiene que ser ganancia", contrastó Fantino.

Tal como se esperaba de algunos de los defensores del presidente electo, ni bien estaba dando esta explicación en su programa, los comentarios en su contra comenzaron a aparecer. "Yo en eso no estoy de acuerdo", continuó Fantino. "Déjenme pensar diferente, ustedes pueden pensar diferente y los banco, los adoro y los respeto, pero respétenme a mí también", pidió.

"Yo considero que un chabón que vive en La Rioja, que le tocó nacer y vivir en La Rioja, y le sacás el vuelo de la noche y le dejás uno los martes y uno los jueves... está complicado, hermano", insistió el conductor, quien remarcó que "casi todos los países tienen su línea de bandera".

Javier Milei.

Cabe recordar que el proyecto de Milei es recuperar el valor de la empresa nacional, para luego venderla en el mercado de capitales. "Nuestra idea es entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración y comiencen a competir en una política de cielos abiertos", reconoció el liberal en una entrevista. "El personal de Aerolíneas es un personal muy calificado, el problema radica en la contaminación política", añadió.